Pour ce dernier match de la saison à domicile contre l'AS Monaco, les supporters du Stade Rennais devraient voir le dernier match de certains joueurs.

Stade Rennais : Rodon, Spence et Toko-Ekambi n'ont pas convaincu

Ils joueront leur dernier match face au public du Roazhon Park sous les couleurs Rouge et Noir. Pas assez performant, ils n'auront pas convaincu la direction du Stade Rennais et devront trouver un nouveau défi. C'est le cas de l’ensemble des joueurs recrutés sous la forme d'un prêt sec comme les deux joueurs de Tottenham Joe Rodon et Djed Spence, mais aussi du Lyonnais Karl Toko-Ekambi.

Pour Joe Rodon, le défenseur central gallois aura disputé 21 matches avec le Stade Rennais. Arrivé lors du mercato estival, il n'avait pas joué depuis le 12 février avant d’être titularisé à la dernière minute contre l'AC Ajaccio dimanche dernier. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Spurs, Joe Rodon partira de Rennes avec un goût d’inachevé et devra retrouver un défi pour tenter de se relancer. Blessé depuis début mai jusqu’à la fin de la saison, Djed Spence est d’ores et déjà retourné dans le nord de Londres pour soigner son genou. Arrivé pour compenser les blessures de Lorenz Assignon puis d'Hamari Traoré, il n'aura disputé que 10 matches avec le SRFC.

Enfin, Karl Toko-Ekambi lui aussi arrivé pour compenser une blessure, celle de Martin Terrier, sous la forme d'un prêt pour la seconde partie de saison ne reviendra pas à Rennes à l'issue de la saison. Buteur à 5 reprises, il n'aura pas su compenser la lourde tâche de remplacer la star du SRFC. En situation délicate avec l'OL et ses supporters, Karl Toko-Ekambi devrait sans aucun doute quitter Lyon pour un nouveau challenge.

Un avenir flou pour des cadres du SRFC

Si l'avenir est clair pour certains joueurs de l’effectif, pour d'autres, il est rempli d’interrogation. C'est le cas du capitaine et cadre de l’équipe du Stade Rennais, Hamari Traoré, qui arrive en fin de contrat en juin prochain et n'a pas encore mis au clair sa situation. Avec 237 matches disputés sous les couleurs du SRFC, le Malien est aujourd’hui rentré dans la légende du club breton et pourrait s'en aller libre après six saisons de bon et loyaux services.

Son entraîneur Bruno Genesio a évoqué lors de la dernière conférence de presse l'avenir de son capitaine. "Rien n’est définitif car il y a des négociations entamées par le club (...) Oui, je l’ai déjà dit. Le club est aussi dans cet état d’esprit. Ce n’est pas que moi, comme j’ai pu le lire d’ailleurs. Il y a une proposition qui a été transmise par le club, Florian et le président. Après ce sont des discussions, et c’est normal qu’il y ait des discussions quand on renégocie un contrat, c’est de bonne guerre, c’est comme ça." Possédant des touches en Angleterre et en Turquie, Hamari Traoré est annoncé avec insistance du côté de Lyon ces dernières semaines, mais selon les dernières informations, la piste OL semble s'éloigner.

Enfin, d'autres joueurs devraient être courtisés durant l'intersaison. Étincelant sur cette fin de saison, le Belge Jérémy Doku pourrait obtenir des sollicitations à l’étranger. Dans un autre cas, Lovro Majer pourrait aussi recevoir des offres, notamment en Angleterre. Des surprises côté départ devraient néanmoins voir le jour au fil du mercato comme celui de Mathys Tel au Bayern Munich l'an passé, qui avait surpris énorme de monde au club.