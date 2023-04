Publié par Enzo Vidy le 18 avril 2023 à 17:55

Homme fort de la première partie de saison du Stade Rennais, Joe Rodon ne joue plus, et est devenu un mystère qui ne cesse de s'épaissir au SRFC.

Mais où est passé Joe Rodon ? Que devient-il ? Et pourquoi ne joue t-il plus depuis deux mois ? Ces questions, nombreux sont les observateurs à se les poser depuis plusieurs semaines, et les réponses manquent à l'appel. Pourtant, son arrivée au Stade Rennais l'été dernier était nourrie d'espoir. Prêté par Tottenham avec une option d'achat de 20 millions d'euros, l'international gallois, âgé de 25 ans, incarne parfaitement le projet prôné par la direction rennaise, à savoir un jeune joueur, mais avec de l'expérience et un minimum de vécu.

Son recrutement avait pour but de former le nouveau duo de la charnière centrale rennaise aux côtés d'Arthur Theate, lui aussi arrivé l'été dernier contre une somme de 19 millions d'euros. Immédiatement, les deux hommes sont alignés par Bruno Genesio, et les premières rencontres de Ligue 1 ne rassurent guère. Le Stade Rennais encaissent des buts, et la défense est pointée du doigt. Toutefois, les automatismes finissent par arriver, et Joe Rodon se montre à son avantage, notamment dans le duel aérien.

À l'approche de la Coupe du monde, ses performances sont bonnes, et l'international gallois sera récompensé par une convocation avec le Pays de Galles pour disputer le Mondial au Qatar. Rapidement éliminé avec son pays, il sera très vite de retour avec le Stade Rennais, et après plusieurs matches sur le banc, Joe Rodon refait son apparition lors de la réception du PSG le 15 janvier dernier, avec une prestation de très haut niveau dans la défense à trois alignée par Bruno Genesio.

Derrière, le Stade Rennais va vivre une période tumultueuse, avec en point d'orgue une humiliation à Toulouse le 12 février dernier, dans une rencontre où les Rouge et Noir encaissent 3 buts en 10 minutes. Ce match sera le dernier disputé par Joe Rodon. Depuis, l'international gallois a complètement disparu des radars.

Stade Rennais : Joe Rodon pas convoqué lors des deux dernières rencontres du SRFC

Sur le banc depuis sa dernière titularisation à Toulouse, Joe Rodon n'est même plus convoqué par Bruno Genesio. Lors de la défaite à Lyon (3-1) le 9 avril dernier, et la récente victoire face à Reims (3-0) samedi après-midi, le défenseur prêté par Tottenham n'était pas sur la feuille de match, et les raisons de cette mise à l'écart ne sont pas connues à ce jour. Une chose est certaine, cela ne relève pas d'un souci physique, car Joe Rodon a disputé l'intégralité des deux rencontres de son pays lors de la dernière trêve internationale à la fin du mois de mars.

Il semble donc y avoir un problème plus profond autour du défenseur gallois. Pour rappel, un départ dès l'hiver dernier était envisagé pour Joe Rodon, mais ce dernier s'etait montré à son avantage au retour de la Coupe du monde, faisant de lui un titulaire quasi indiscutable au sein de la défense rennaise. Sa mise à l'écart est-elle donc vraiment un choix sportif de la part de Bruno Genesio ? Rien n'est moins sûr.