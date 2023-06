Étincelant lors de sa titularisation contre Brest, Joe Rodon est censé retourner à Tottenham. Mais ses récentes performances sèment le doute au SRFC.

Il fait partie des joueurs prêtés au Stade Rennais. Joe Rodon a été une énigme pendant une grande partie de la saison. Le défenseur central gallois, arrivé en provenance de Tottenham l'été dernier, était censé renforcer la défense aux côtés d'Arthur Theate. Pourtant, il n'a pas été très utilisé par Bruno Genesio, le technicien breton en seconde moitié d'exercice.

Avec seulement 2 petites titularisations depuis le 16 février dernier, on se demandait même où était passé Joe Rodon. Finalement, le joueur prêté par les Spurs a bénéficié du forfait d'un coéquipier sur les derniers matchs. En raison d'une gêne musculaire, Arthur Theate lui a cédé sa place par deux fois : à Ajaccio (victoire 0-5, 21 mai) et contre Brest (victoire 1-2, 3 juin). Titulaire, Joe Rodon a épaté son monde par ses prestations convaincantes.

Joe Rodon, une petite saison et puis s'en va ?

Face au Stade Brestois, lors de la 38ème et dernière journée de Ligue 1, Bruno Genesio a tenu à saluer la performance de Joe Rodon. L'entraîneur du SRFC en a profité pour évoquer sa situation, et le remercier de ne s'être jamais plaint : « Joe mérite aussi beaucoup de respect. C’est peut-être celui qu’il faut le plus saluer. Pour lui ça a été difficile. Je ne lui ai pas fait de cadeau, à personne, et particulièrement à lui. Il aurait pu revendiquer des choses, il ne l’a jamais fait, il a toujours gardé un état d’esprit extraordinaire. Ce soir, il rentre il a été top sur et en dehors du terrain » a-t-il félicité samedi dans des propos rapportés par Ouest-France.

Joe Rodon est censé retourner à Tottenham à l'issue de ce dernier match, malgré une option d'achat de 20 millions d'euros incluse dans son contrat. Mais ses récentes performances pourraient tout remettre en question à quelques jours de l'ouverture du mercato estival (10 juin). De plus, le Stade Rennais aurait un argument de poids pour le convaincre de rester : sa qualification en Ligue Europa. Or, les Spurs ont raté cet objectif lors de l'exercice en cours. Les hommes de Ryan Mason ont terminé huitièmes de Premier League et ne disputeront même pas la Ligue Europa Conférence (C4). Reste à connaître la volonté de chacun dans cette affaire.