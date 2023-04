Publié par Enzo Vidy le 21 avril 2023 à 19:51

Alors que le Stade Rennais se déplace à Montpellier dimanche, un attaquant du SRFC est forfait pour cette rencontre importante.

Stade Rennais : Faux-pas interdit pour le SRFC à Montpellier

Après avoir redressé la barre le week-end dernier face à Reims (3-0) au Roazhon Park, le Stade Rennais doit confirmer son regain de forme du côté de Montpellier ce dimanche. Sixièmes au classement, les Rouge et Noir sont toujours en course pour une qualification européenne, mais une contreperformance pourrait grandement amoindrir les chances du SRFC en fonction des autres résultats de cette 32e journée de Ligue 1.

Face à une équipe montpelliéraine qui a retrouvé des couleurs depuis le retour de Michel Der Zakarian sur le banc, les hommes de Bruno Genesio ne pourront pas se permettre de retomber dans leurs travers. Le défi s'annonce difficile, d'autant plus que le MHSC ne facilite pas la tâche aux cadors du championnat. Au retour de la trêve, les Montpelliérains avaient tenu l' OM en échec au Vélodrome, et la semaine dernière à Lille, ils ont bien failli faire une performance du même style. Le Stade Rennais est donc prévenu, son adversaire ne lui fera aucun cadeaux à la Mosson.

Désiré Doué forfait face au MHSC

Étincelant avec le Stade Rennais en première partie de saison, le jeune Désiré Doué vit des moments un peu plus délicats ces dernières semaines. Remplacé à Lyon le 9 avril après être entré en jeu une quinzaine de minutes plus tôt, l'attaquant breton de 17 ans peine à être aussi décisif qu'il y a quelques mois. Et s'il comptait sur le déplacement à Montpellier pour essayer de réctifier le tir, il ne pourra malheureusement pas être aligné sur la pelouse de la Mosson.

En effet, d'après les dires de son coach, Bruno Genesio, ce vendredi en conférence de presse, Désiré Doué souffre d'une blessure au psoas, survenue cette semaine à l'entraînement, et est forfait pour le déplacement du Stade Rennais dans l'Hérault ce dimanche.