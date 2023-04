Publié par JEAN-LUC D le 21 avril 2023 à 17:21

À quelques semaines de la fin de la saison et de l’ouverture du mercato estival, Luis Campos aurait bien bouclé sa première grosse signature pour le PSG.

PSG Mercato : Milan Skriniar a signé pour le Paris SG

Libre le 30 juin prochain, Milan Skriniar a refusé de prolonger en faveur de l’AC Milan et s’apprête à rejoindre librement le Paris Saint-Germain. Mercredi soir, le journal Le Parisien a pourtant annoncé que l’arrivée du défenseur central de 28 ans au Paris SG ne serait pas totalement garantie puisqu’une dernière visite médicale insatisfaisante pourrait tout compromettre pour lui. Le quotidien régional expliquant que les récents soucis physiques de Milan Skriniar inquiéteraient les dirigeants parisiens.

Mais ce jeudi, le média Relevo a rabattu en brèche les informations du journal francilien concernant le futur transfert libre de Skriniar dans la capitale. Le média espagnol assure en effet qu’il n’y a aucun problème pour la signature de l’international slovaque chez les Rouge et Bleu puisque tout serait d’ores et déjà bouclé entre les deux parties. Dans deux mois, Milan Skriniar, qui devrait revenir en forme dans un mois, devrait donc devenir officiellement un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Une tendance confirmée ce vendredi par une autre source francilienne.

PSG Mercato : Le Paris SG rassuré après l’opération de Skriniar

D’après les renseignements recueillis par L’Équipe, Luis Campos et la direction du Paris Saint-Germain auraient été impliqués dans la décision d’opérer Milan Skriniar. Souffrant d’une douleur au dos ces dernières semaines, le défenseur central de l’Inter Milan a en effet subi une opération et est donc forfait pour le reste de la saison. Et selon le quotidien sportif, cette opération qui devrait permettre à l’ancien joueur de la Sampdoria de Gênes de retrouver 100% de capacités physiques. L’Équipe confirme par ailleurs qu’au terme de sa convalescence, l’ancien coéquipier d’Achraf Hakimi va tout de même se soumettre à une visite médicale pour finaliser sa signature en faveur du Paris SG.