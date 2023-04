Publié par Dylan le 22 avril 2023 à 21:55

Pisté lors du dernier mercato estival par l'ASSE, un milieu de National devrait finalement s'engager au RC Strasbourg. Le transfert est en bonne voie.

À la lutte pour un maintien en Ligue 1, le RC Strasbourg devrait bientôt se renforcer. Le club alsacien, qui pointe à la 17ème place de l'élite, aurait trouvé sa première recrue estivale selon L'Équipe. Le quotidien sportif annonce que l'intérêt porté par le RCSA à Neil El Aynaoui, le jeune milieu de l'AS Nancy-Lorraine (21 ans), l'aurait séduit. Celui-ci est actuellement en difficulté avec son club, relégable en National après 29 journées.

Que les supporters se rassurent, il faut dissocier ses performances et la situation de l'ASNL. El Aynaoui a été très utile à la formation lorraine en prenant part à 27 rencontres de championnat pour 4 buts inscrits. Il ne fait que confirmer sa saison 2021-2022, où il avait découvert la Ligue 2 avec la même équipe (2 buts et une passe décisive en 28 matchs joués). Sa progression est intéressante et a donc permis à l'ASSE puis au RC Strasbourg de le repérer.

Neil El Aynaoui a rencontré le président du RC Strasbourg, l'ASSE dépassée

Alors qu'elle avait ciblé le joueur lors du dernier mercato estival, l'AS Saint-Étienne est donc en train de le laisser filer à Strasbourg. Le transfert semble d'ailleurs très proche de se réaliser d'après L'Équipe, qui ajoute que Neil El Aynaoui aurait déjà rencontré le président du RC Strasbourg : Marc Keller. La proximité du club alsacien avec Nancy, son équipe actuelle, jouerait aussi dans son choix.

L'ASSE devrait abandonner le dossier après ces informations, mais n'abdiquera pas pour les autres cibles. Le club forézien peut s'appuyer sur ses deux derniers mercatos réussis, avec des arrivées lui permettant de sortir de la zone rouge. Entre autre, on peut noter l'apport de Niels Nkounkou, Gaëtan Charbonnier ou encore Mathieu Cafaro dans la course au maintien. Laurent Batlles, le technicien stéphanois a sans doute la tête au championnat, après la défaite des siens contre Metz (1-3) samedi.