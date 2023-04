Publié par Edouard le 24 avril 2023 à 12:57

La rencontre entre l'ASSE et le FC Metz a été interrompue en raison d'affrontements entre supporters. La commission de discipline tranchera cette semaine.

ASSE-Metz : Des échauffourées après le troisième but messin

Samedi, l'AS Saint-Etienne recevait le FC Metz pour le compte de la 32e journée de Ligue 2. Les Messins se sont imposés 3 buts à 1 à Geoffroy-Guichard, mettant ainsi fin à a série de 11 matches sans défaite de l' ASSE. À la 27e minute, le match a été interrompu après le deuxième but de Georges Mikautadze. L'attaquant géorgien a rappelé ses origines lyonnaises avec une célébration qui a provoqué la colère des supporters stéphanois présents au stade Geoffroy-Guichard.

Des échauffourées ont également eu lieu entre une dizaine de messins qui ont célébré le but et quelques supporters de l' ASSE du Kop Nord. Les supporters du FC Metz n'ont donc pas respecté l'arrêté préfectoral d'encadrement autour de leur déplacement. D'après le site Evect, un rappel à la loi et une amende seront prononcés à l’encontre des supporters du FC Metz présents dans la tribune Henri-Point. Les supporters de l’ASSE mis en cause pourraient être sanctionnés d'une interdiction de stade puisqu'une identification vidéo avait lieu après le match par les services de police.

Quels risques pour l'AS Saint-Etienne ?

La question est maintenant de savoir ce que risque l'AS Saint-Etienne après ces débordements. L' ASSE a toujours ses trois points de pénalité en sursis reçus après le barrage disputé face à l'AJ Auxerre en juin dernier. Ces menaces, en plus de deux matchs à huis clos, planent sur l'ASSE jusqu'au 1er juillet 2023, toujours d'après Evect. Le club a précisé que la levée de ce sursis ne concerne que des éléments "d'une même gravité", mais la LFP pourrait prononcer de nouvelles sanctions.

Le sursis qui plane sur l'AS Saint-Etienne ne devrait pas être levé, puisque les supporters stéphanois ne se sont pas rendus sur la pelouse. L'affaire n'est toutefois pas terminée puisque l'arbitre du match Monsieur Nicolas Rainville a précise l'arrêt de jeu dans son rapport de match. Une commission de discipline aura lieu cette semaine. C'est donc à la LFP de décider si l' ASSE fera face à de nouvelles sanctions.