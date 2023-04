Publié par Timothée Jean le 24 avril 2023 à 14:01

Alors que la direction de l’ OM s’active pour renforcer son effectif, un prodige marocain de Genk vient de lancer un appel du pied à Marseille.

OM Mercato : Bilal El Khannouss, une future recrue de Marseille ?

Un nouveau joueur marocain pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Après être parvenue à s’attacher les services d’Amine Harit et Azzedine Ounahi, la direction de l’ OM pourrait bien se lancer sur les traces d’un nouveau prodige du football marocain. Et pour cause, Bilal El Khannouss (18 ans) ne cache plus son affection pour le club phocéen.

Le jeune milieu offensif marocain fait actuellement le bonheur du KRC Genk, qui profite de son talent avant probablement de le voir poursuivre sa progression sous d’autres cieux. Auteur de prestations remarquables au sein du club belge, comptabilisant 1 but et 3 passes décisives en 33 apparitions en championnat, le jeune dribbleur est annoncé un peu partout en Europe.

Manchester City, Naples ou encore le FC Barcelone suivraient de très près ses performances avec l’actuel leader du championnat belge. D’ailleurs, Bilal El Khannouss s’apprête à recevoir un maillot du Barça de la part d’Ousmane Dembélé. Un indice pour son éventuel transfert en Catalogne ? Pas si sûr, car le principal concerné n’est pas un grand fan du FC Barcelone.

Bilal El Khannouss, un grand fan de Marseille

Dans une longue interview accordée à RTBF, Bilal El Khannouss s’est penché sur son avenir, tout en évoquant ses préférences pour sa future destination. Il a affiché son amour pour l’ OM et le Real Madrid. « Bientôt, j’aurai le maillot d’Ousmane Dembélé, via un ami commun ! Même si je n’aime pas trop Barcelone. Moi, c’est l’ OM et le Real Madrid », a indiqué le jeune prodige marocain. Difficile de ne pas voir dans cette phrase un appel du pied lancé aux dirigeants de l’ OM.

Reste à savoir si l’ OM sera intéressé par son profil prometteur. Pour l’heure, Bilal El Khannouss est lié au KRC Genk jusqu’en juin 2027 avec une valeur marchande estimée à 11 millions d’euros. Un prix semble plus ou moins accessible pour les Marseillais.