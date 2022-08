ESTAC Mercato : Troyes boucle une superbe opération en attaque

Publié par ALEXIS le 05 août 2022 à 02:41

ESTAC Mercato : Un attaquant a signé officiellement avec l’ES Troyes AC. Le nouveau buteur troyen s'est engagé pour 4 ans.

ESTAC Mercato : Uké Ugbo transféré définitivement à Troyes

L' ESTAC a levé l'option d'achat d'Uké Ugbo (24 ans), grâce à son prêt réussi la saison dernière. Il a signé définitvement avec le club aubois pour les quatres prochaines saisons, jusqu'en juin 2026. L'avant-centre international Canadien (4 sélections) arrive en provenance du KRC Genk en Belgique. Arrivé dans l'Aube en janvier 2022 pendant le mercato hivernal, il avait contribué au maintien de l'ES Troyes AC en Ligue 1, en marquant 5 buts en 14 matchs disputés, lors de la deuxième moitié de l'exercice 2021-2022.

« En s'offrant les services du Canadien pour les quatre prochaines saisons, le club troyen mise sur le futur et le développement d'Iké Ugbo, qui évoluera de nouveau dans l'élite. Cette nouvelle étape dans sa carrière lui permettra de s’aguerrir au plus haut niveau. Son arrivée témoigne de la volonté de l' ESTAC d'enrichir son effectif, notamment avec de jeunes joueurs talentueux comme Iké », a justifié le lub de L1.

Le président de l' ESTAC annonce une fin de mercato canon à Troyes

Le mercato estival de l’ESTAC n’est pas encore bouclé, selon l'annonce du président exécutif de l’ES Troyes AC, en conférence de presse. À trois semaines de la fin du marché des transferts, Aymeric Magne a annoncé de nouvelles recrues d’ici le 31 aout 2022, date butoir des recrutements. D'après L’Équipe, l’ES Troyes AC souhaite recruter 5 à 7 joueurs. « Les supporters peuvent penser qu'on prend du temps pour recruter, par contre on ne veut pas se tromper. On veut faire les bons choix », a expliqué le président du club de Ligue 1, car rappelle-t-il : « la saison dernière, on s'est trompé sur certains joueurs, que ce soit avec Gerson (Rodrigues) ou Philippe Sandler, à la fois en termes de capacité comme joueur de football, mais aussi en état d'esprit ».

Le président exécutif de l’ESTAC a également rassuré les fans du club, à quelques jours du début du championnat de Ligue 1. Selon lui, le club va « garder quasiment tout l'effectif sur les joueurs titulaires ». Il a même insisté sur le fait qu’aucun joueur majeur de Troyes ne quitterait l’Aube maintenant : « c'est sûr que non ! »