Stade de Reims Mercato : Un nouvel attaquant arrive au SDR !

Publié par Anthony le 29 juillet 2022 à 12:32

Stade de Reims Mercato : Après quelques jours de recherche pour trouver le remplaçant d'Hugo Ekitike, le SDR a trouvé un accord avec un attaquant.

Stade de Reims Mercato : Accord trouvé avec Junya Ito

Ciblé depuis plusieurs jours par le Stade de Reims pour pallier au départ du crack Hugo Ekitike, le SDR a enfin son nouvel attaquant. Un accord de principe a été trouvé avec le KRC Genk pour recruter Junya Ito. Ce matin, l'international japonais (36 sélections) a dit au revoir aux joueurs et aux membres du staff. " Je tiens à remercier tout le monde pour la belle période passée dans ce beau club. Le staff, les employés et bien sûr les supporters fantastiques. Ce fut un honneur de jouer ici dans ce magnifique stade, où je me sentais chez moi. Et d'entendre mon nom scandé. Je tiens également à remercier expressément le club de m'avoir donné cette opportunité ", a déclaré Junya Ito après l'annonce de son départ.

Joueur au profil offensif, la saison dernière, Junya Ito a brillé en trouvant le chemin des filets à huit reprises et délivrant 21 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues. De plus, le Japonais connaît les compétitions européennes, lui qui a participé deux fois à l'Europa League et une fois à la Ligue des Champions. Une bonne recrue pour le club champenois qui s'octroie les services d'un joueur accompli, et qui peut apporter son expérience à une attaque très jeune du SDR.

Stade de Reims Mercato : Une arrivée dans les jours à venir

Junya Ito se rendra à Reims dans les prochains jours pour passer sa traditionnelle visite médicale avant de signer officiellement son nouveau contrat. Pour l'instant, la durée du contrat et le montant du transfert sont inconnus. Même si la somme déversée devrait tourner autour des 10 millions d'euros demandés par le KRC Genk, il deviendra la deuxième recrue du SDR après l'arrivée du nouveau gardien Patrick Pentz.