Mercato OL : Juninho tient le successeur idéal de Memphis

Publié par ALEXIS le 09 juillet 2021 à 10:15

L’ OL tient le successeur idéal de Memphis Depay, son capitaine et buteur parti librement au FC Barcelone. Le joueur déniché par Juninho évolue en Jupiler Pro League Belgique et appartient au KRC Genk. Le Brésilien serait favorable à une proposition de 20 M€ pour l'attaquant visé.

OL : Juninho prêt à sortir 20 M€ pour le transfert d'Onuachu

L’ OL n’a pas pu retenir Memphis Depay au terme de son contrat. Il a filé en roue libre au Barça et s’est engagé pour deux ans. Juninho doit donc trouver un remplaçant au meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais. Et le directeur sportif du club rhodanien a trouvé le profil recherché en Belgique. Il fonce en effet sur l’attaquant nigérian, Paul Onuachu. Selon les indiscrétions du quotidien Le Progrès, la direction du club de Ligue 1 est prête à mettre 20 M€ sur la table pour le transfert du buteur du KRC Genk. Le club belge réclame pourtant 25 M€ au moins pour lâcher ce dernier. De plus, l’ OL doit se montrer convaincant, car de grosses pointures comme Arsenal, West Ham United ou encore le FC Séville sont sur les rangs pour tenter de recruter Paul Onuachu.

Qui est Paul Onuachu ?

Paul Onuachu (27 ans) est un colosse avant-centre (2m01) formé dans son pays natal et ayant évolué au Danemark, précisément au FC Midtjylland, pendant sept saisons (2012-2019). Il défend les couleurs de Genk depuis son départ des Loups, à l’été 2019, contre un montant de 6 M€. En Belgique, la cible de l’ OL n’a pas mis du temps pour faire parler de lui. La saison dernière, elle a marqué 35 buts et délivré 5 passes décisives en 41 matchs disputés, toutes compétitions confondues. En Jupiler Pro League, les statistiques de l’international nigérian (10 sélections) sont de 29 buts en 33 matchs joués la saison dernière, faisant de lui le meilleur buteur du championnat belge 2020-2021. Paul Onuachu est sous contrat jusqu’en juin 2024 et sa cote est estimée à 20 M€.