OM Mercato : Longoria active une piste surprenante en défense

Publié par Timothée Jean le 02 août 2022 à 17:37

OM Mercato : Après le départ de Luan Peres à Fenerbahçe, la direction de l'Olympique de Marseille vient d'activer une piste surprenante en défense.

OM Mercato : Pablo Longoria fonce sur un défenseur colombien

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille est pour le moment très actif. La direction de l’ OM est déjà parvenue à mettre la main sur 7 recrues. Et ce n’est pas terminé, puisque le club phocéen souhaite se renforcer à des postes clés. En attaque par exemple, les dirigeants marseillais sont proches de recruter Alexis Sanchez de l’Inter Milan. Les Phocéens envisagent également d’attirer un nouveau défenseur central.

Il faut dire que le transfert inattendu de Luan Peres à Fenerbahçe et les incertitudes liées à l’avenir de Duje Caleta-Car poussent la direction de l’ OM à renforcer ce secteur de jeu avant la fermeture du mercato estival. Et pour ce faire, les recruteurs de l’Olympique de Marseille ont déjà une cible dans le collimateur. Selon les informations de Foot Mercato, les Marseillais ont jeté leur dévolu sur Jhon Lucumi (24 ans), qui sort d’une bonne saison à Genk.

OM Mercato : Une rude concurrence pour Jhon Lucumi

Solide et athlétique, le défenseur colombien a multiplié les belles prestations au sein de la formation belge. Et si la Jupiler Pro League a repris ce week-end, l’avenir du jeune joueur reste toujours en suspens. Et pour cause, Jhon Lucumi refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin 2024 avec le KRC Genk. Son refus permanent place sa direction dos au mur. Les dirigeants belges devront le vendre cet été, au risque de le voir partir librement dans un an. L’ OM se serait alors positionné pour l’accueillir dès cet été.

Mais l’Olympique de Marseille n’est pas le seul sur ce coup. L’Ajax Amsterdam et le FC Bologne seraient aussi très intéressés par le profil polyvalent de Jhon Lucumi. Tuttomercatoweb assure que le KRC Genk aurait déjà décliné une offre de 5 millions d’euros pour son joueur. Les dirigeants de l’ OM sont donc prévenus, il faudra se montrer très généreux afin de rafler la mise dans ce dossier.