Publié par Timothée Jean le 24 avril 2023 à 17:01

Dans une longue interview accordée à Canal+, l’attaquant de l’ OM, Vitinha, s’est défendu de ses débuts mitigés avec le club phocéen.

OM Mercato : Un transfert très douloureux pour Vintinha

Plus de trois mois après son arrivée à l’Olympique de Marseille en provenance du SC Braga, Vitinha ne s’est pas encore montré à la hauteur du montant déboursé pour son transfert. Lors du dernier mercato hivernal, la direction de l’ OM n’a pas hésité à investir plus 32 millions d’euros pour boucler sa signature. Le jeune attaquant portugais est ainsi devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’ OM.

Il était de ce fait très attendu pour relancer l’attaque marseillaise. Toutefois, Vitinha connaît des débuts très compliqués avec l' OM en dépit de son récent doublé face à Troyes (3-1) lors de la 31e journée en Ligue 1. Le joueur de 23 ans s’est d’ailleurs exprimé sur ses premiers pas au sein du club phocéen.

Il a dans un premier temps avoué que son départ du SC Braga était très douloureux pour lui, d’autant plus que ses proches lui manquaient énormément. « Ça a été difficile, je suis très attaché à ma famille et à mes amis. Je sais que c'est pour grandir, mais partir loin d'eux, c'est ce qui m'a fait le plus mal. C'est difficile. C'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est pour que je réussisse », a-t-il confié, les larmes aux yeux.

Vitinha remercie Igor Tudor pour sa gestion

En dépit de cette douloureuse séparation, Vitinha ne baisse pas le bras et travaille d’arrache-pied pour retrouver son meilleur niveau de jeu à l’ OM. Depuis son arrivée à Marseille, l’attaquant portugais n’a été titularisé qu’à trois reprises par Igor Tudor. Si son faible temps de jeu suscite diverses polémiques, le principal concerné sait qu’il avait besoin de temps pour s’acclimater à son nouvel environnement.

Vitinha reconnaît que l’objectif du technicien croate est de l’intégrer progressivement au système de jeu marseillais afin de faire de lui un attaquant performant la saison prochaine à l’ OM. Il a ainsi tenu à remercier son coach pour sa gestion et sa sagesse. « Je jouais la majorité des matchs comme titulaire, arriver à Marseille et aller sur le banc m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien parce que j'ai grandi. C'est la décision du coach. Je n'étais pas encore prêt. Je le remercie de m'avoir géré de cette façon », a-t-il ajouté.