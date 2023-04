Publié par Timothée Jean le 24 avril 2023 à 12:27

Ce dimanche, l’ OM a réalisé une superbe opération en allant s’imposer (1-2) à l’OL. Mais un choix fort d’Igor Tudor en a surpris plus d’un.

Sous pression après la victoire convaincante du RC Lens face à l’AS Monaco (3-0), l’Olympique de Marseille n’avait pas le droit à l'erreur. Les Phocéens devaient impérativement s’imposer à Lyon en vue de retrouver la deuxième place du classement. Et c’est chose faite ! Dimanche soir, l’ OM est venu frapper un grand coup au Groupama Stadium en battant l’OL (1-2) en clôture de la 32e journée de Ligue 1.

Longtemps repoussé par un excellent Anthony Lopes dans les cages lyonnaises, le club phocéen a bénéficié d'un but contre son camp de MaloGusto dans le temps additionnel pour repartir de Lyon avec les trois points pour la première fois depuis 16 ans. Ce succès historique fait forcément plaisir à Igor Tudor qui a confié toute sa joie à l’issue de la rencontre.

OM : Igor Tudor justifie la mise au banc de Chancel Mbemba

Lors de cet Olympico, l’entraîneur de l’ OM a effectué un choix plutôt surprenant en défense, en laissant Chancel Mbemba sur le banc de touche. Auteur de bonnes performances depuis son arrivée à l’ OM, l’international congolais doit sans doute être frustré. Et pour cause, le joueur de 28 ans voit son temps de jeu chuter de plus en plus et son statut de titulaire remis en cause ces dernières semaines.

Face à l’OL, Chancel Mbemba a débuté la rencontre sur le banc de touche, au profit de Leonardo Balerdi, qui conserve toujours la confiance de son entraîneur. En dépit de ses erreurs défensives, l’Argentin tient toujours sa place dans le onze de départ de l’ OM. Un choix assumé qu'Igor Tudor a tenu à expliquer en conférence de presse.

« J’ai choisi Leonardo Balerdi plutôt que Chancel Mbemba pour des raisons techniques, en étudiant Lyon et en voyant comment ils jouent. J'ai pensé que c'était la meilleure option », a indiqué l’entraîneur croate qui ne s’est visiblement pas trompé. Puisque l’ OM est revenu de Lyon avec les trois points et se relance dans la course à la Ligue des Champions. Toutefois, force est de constater que Chancel Mbemba, très en vue en début de saison, est moins utilisé dans ce sprint final.