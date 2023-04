Publié par Timothée Jean le 24 avril 2023 à 20:01

À quelques jours de la réception de l’AJ Auxerre, l’ OM vient de déployer une nouvelle technologie plus aboutie au stade Vélodrome.

OM : Le Vélodrome passe à la 5G

Cela faisait plus de 15 ans que l’Olympique de Marseille n’était plus parvenu à s’imposer sur les terres lyonnaises. Cette série noire a finalement pris fin ce dimanche soir à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Au terme d'un match intense, l’ OM a arraché la victoire face à l'OL dans les derniers instants du match sur un but contre son camp de Malo Gusto (1-2).

Grâce à cette première victoire à Lyon depuis 2007, le club phocéen a récupéré la 2e place du classement en repassant devant le RC Lens. Comptant qu’un seul petit point devant les Sang et Or, les Phocéens devront poursuivre sur cette lancée afin de conserver leur place sur le podium.

Les hommes d'Igor Tudor devront impérativement remporter la victoire dimanche prochain face à Auxerre avant le déplacement décisif à Lens la semaine prochaine. En attendant, le match contre les Auxerrois, le stade Vélodrome se pare de ses plus beaux atours numériques. En effet, l’antre mythique de l’ OM a accueilli une nouvelle technologie 5G flambant neuf déployée par TOTEM, la filiale d’Orange.

Le Vélodrome devient le premier stade français à bénéficier du réseau 5G

Cette technologie, composée d'antennes de nouvelle génération spécialement développées pour les lieux à forte densité d’usage du mobile, vise à offrir à l'ensemble des spectateurs une meilleure couverture réseau à la fois homogène et de qualité. Cette avancée technologique permettra aux supporters, aux organisateurs et aux médias de partager plus rapidement les exploits de l' OM avec le reste du monde.

Les joueurs, les entraîneurs et les arbitres pourront aussi profiter de la 5G. Grâce à cette installation de dernière génération, « l’Orange Vélodrome devient ainsi le premier stade en France à bénéficier d’une connectivité 5G aussi aboutie », peut-on lire dans le communiqué de l’opérateur téléphonique.

« Connecter en 5G dernière génération, un environnement clos pouvant accueillir près de 68 000 personnes en simultané est un véritable défi technique. Nos équipements ont fait leurs preuves pour de grandes compétitions américaines et feront de l’Orange Vélodrome le premier stade bénéficiant d’une connectivité 5G aussi avancée en France », a souligné Thierry Papin, le directeur général de TOTEM.