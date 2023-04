Publié par Timothée Jean le 24 avril 2023 à 21:31

Après le précieux succès de l’ OM face à l’OL, Igor Tudor a pris une forte décision en interne. Ses joueurs auront deux jours de repos.

OM : Igor Tudor accorde deux de repos aux joueurs

Après un succès arraché dans le temps additionnel face à l’OL (1-2), le groupe de l’ OM va pouvoir profiter de deux jours de repos avant de se remettre au travail dans l’optique de la réception d’Auxerre, prévu dimanche prochain au stade Vélodrome. L’entraîneur Igor Tudor aurait pu profiter des sept jours dont il disposait pour travail sur l’intensité de son équipe.

Mais le patron du banc de l' OM a sans doute privilégié la fraîcheur physique et mentale de ses troupes au travail tactique. RMC Sport assure en effet qu’Igor Tudor, en adéquation avec son staff, a accordé deux jours de repos à ses troupes, ce qui devrait permettre à ses hommes de se régénérer à la fois physiquement et mentalement dans ce sprint final. La reprise de l'entraînement collectif est donc prévue ce mercredi 26 février à la Commanderie.

OM-Auxerre : L’arbitre de la rencontre est connue

Sous les ordres d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille est toujours engagé dans la course à la Ligue des champions. Le club phocéen a réalisé une belle opération dimanche en allant s’imposer à l’ OL pour la première depuis plus de 15 ans. Au terme d'une rencontre intense, l' OM s'est imposé à Lyon (1-2) en clôture de la 32e journée de Ligue 1.

Cette victoire a permis à Marseille de récupérer la 2e place du classement. Avec un point d’avance sur le RC Lens, les Marseillais devront impérativement remporter la victoire face à l’AJ Auxerre dimanche prochain avant le déplacement décisif chez les Sang et Or la semaine prochaine. Et pour la rencontre entre l’ OM et Auxerre, la LFP a pris une première décision.

L’instance a décidé de faire confiance à Jérémie Pignard qui sera au sifflet de ce match comptant pour la 33e journée de Ligue 1. Quoi qu'il en soit, l’ OM devra bien négocier ces prochaines rencontres en vue de conserver sa place de dauphin du PSG, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.