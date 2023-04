Publié par Leonard le 25 avril 2023 à 13:10

Déjà privé de deux cadres contre Gérone ce mardi, une nouvelle absence de taille vient d’être officialisée par le Real Madrid.

Thibaut Courtois s’ajoute à la liste des absents

Alors que Karim Benzema et Eduardo Camavingaont été annoncées indisponibles pour la rencontre de ce soir contre Gérone à cause de petites blessures, le Real Madrid devra aussi se passer de son portier Thibaut Courtois, malade. Le club a annoncé que le Belge souffrait d'une gastro-entérite et qu'il ne pouvait être apte à temps.

Le Real Madrid devra donc compter sur sa doublure ukrainienne, Andriy Lunin, qui, à 24 ans se contente depuis son arrivée en 2018 d'enchaîner les prêts avant de s'asseoir sur le banc de la Maison Blanche, barré par Thibaut Courtois. Il disputera ce soir son 8e match de la saison contre Gérone.

Real Madrid : Qu'attendre de la fin de la saison ?

Distancé en championnat par le FC Barcelone (11 points de retard), le Real Madrid n'a plus vraiment d’objectif en championnat cette saison, hormis conserver sa place de dauphin devant son rival l'Atlético Madrid. Seul la finale de Copa del Rey pourrait rapporter un trophée sur la scène nationale aux Merengues, qui devront battre Osasuna le 6 mai prochain.

L’objectif en cette fin de saison pour le Real Madrid n'est autre que la Ligue des Champions. Ils défendront leur titre lors d'une double confrontation placée sous le signe de la revanche contre Manchester City, qu'ils avaient battu au terme de deux matchs au scénario fou. Emmenés par un Erling Haaland en feu, les Cityzens voudront écarter et prendre leur revanche contre le Real, eux qui peuvent encore réaliser un triplé historique (Ligue des Champions, FA Cup et Première League). Les hommes de Carlo Ancelotti recevront Manchester City trois jours seulement après leur finale de Copa del Rey avant de se rendre à l'Etihad Stadium le 17 mai pour le match retour.