Publié par ALEXIS le 26 avril 2023 à 12:02

Yvan Neyou prêté par l’ ASSE en fin du mercato estival a transmis un message sur son avenir à la direction du club ligérien.

ASSE Mercato : Yvan Neyou ne veut plus revenir à Saint-Etienne

L’ ASSE s’est séparé de plusieurs joueurs à l’issue de la saison dernière, marquée par la relégation du club en Ligue 2. Des joueurs aux gros salaires ont été libérés, ceux qui ne souhaitaient pas jouer en Ligue 2 sont également partis. Ceux qui ont été décevants, mais encore sous contrat à Saint-Etienne, ont été prêtés.

C’est la cas d’Yvan Neyou, qui a été envoyé au CD Leganés en deuxième division espagnole, dans les derniers jours du mercato hivernal. Le milieu de terrain est prêté jusqu’à la fin de la saison et son contrat n’est pas assortie d’une option d’achat. Il doit donc revenir cet été à l’ ASSE où il est sous son contrat jusqu’au 30 juin 2024.

Mais à quelques semaines de la fin de son prêt en Espagne, Yvan Neyou a lâché un indice sur son avenir. Il ne souhaite pas revenir à Saint-Etienne où il est indésirable. « Mon prêt va jusqu'à la fin de la saison, et il n'y a pas d'option pour une saison de plus, mais j'aimerais continuer à Leganés », a-t-il déclaré dans le média espagnol Somos Lega. Je vais bien, il y a de bonnes personnes au club, et ils vous disent la vérité ici. »

Yvan Neyou a des touches avec le CD Leganés

Arrivé à l’ ASSE en juillet 2020, sous la forme d’une prêt du SC Braga (Portugal), l’international camerounais (5 sélections) avait fait une bonne première saison. La direction de Saint-Etienne avait ainsi acté son transfert définitif après une demi-saison sous le maillot des Verts. Mais il a été décevant lors du second exercice, obligeant l’AS Saint-Etienne à lui trouver une porte de sortie.

Yvan Neyou justifie son choix espagnol, tout en rappelant les coulisses de son arrivée à Leganés. « J’ai beaucoup parlé avec Txema Indias (directeur sportif). J’avais d’autres options en première division au Portugal, en Turquie ou aux Pays-Bas, mais j’aime beaucoup le style de jeu en Espagne, et j’ai vu qu'ils avaient une bonne opportunité. Je le regrette pas d’être venu à Leganés, j’ai beaucoup appris pour comprendre le jeu espagnol […]. Je pourrais rester ici. »