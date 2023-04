Publié par Leonard le 26 avril 2023 à 21:02

En difficulté depuis quelques semaines sur le plan sportif, le Stade Rennais peut tout de même se targuer d'avoir deux cracks issus de sa formation.

Stade Rennais : Deux cracks parmi les meilleurs dans l’entrejeu

Dans son rapport hebdomadaire, le CIES a publié son classement des 200 jeunes les plus prometteurs de moins de 20 ans. Dans cette liste, on retrouve deux jeunes espoirs de la formation du SRFC évoluant au milieu du terrain. Lesley Ugochukwu (19 ans) se classe deuxième dans la catégorie des milieux défensifs, derrière le Belge Arthur Vermeeren du Royal Antwerp et devant Warren Zaïre-Emery (PSG), Roméo Lavia (Southampton) et Lucas Gourna (Salzburg). Dans la catégorie des milieux offensifs, Désiré Doué (17 ans) se classe 7e, devançant notamment la pépite monégasque Eliesse Ben Seghir.

Ce classement met en valeur la formation du Stade Rennais dans le monde et montre l'importance des jeunes joueurs dans le projet de jeu du club. Réputé pour faire confiance aux jeunes joueurs issus du centre de formation, le SRFC a sorti ces dernières années des joueurs prometteurs comme Eduardo Camavinga, Ousmane Dembélé ou encore Mathys Tel, transféré l'été dernier au Bayern Munich.

L'affaire Désiré Doué réglée en interne ?

Battu le week-end dernier sur la pelouse du Montpellier HSC (1-0), ce n'est pas la défaite honteuse malgré la supériorité numérique qui a fait le plus jaser sur les réseaux sociaux, mais bien la présence de Désiré Doué au Camp Nou pour la rencontre FC Barcelone-Atlético Madrid, malgré une blessure contractée quelques jours auparavant. Accompagné par son agent, Mikaël Silvestre, Désiré Doué a reçu de vives critiques de la part des suiveurs aguerris du SRFC.

Absent lors de l'entrainement du jour ouvert au public pour cause de blessure, la polémique aurait selon François Rauzy (France Bleu Armorique) été réglé en interne par la direction des Rouge et Noir et Bruno Génésio.

Au cours d'une saison en dents de scie, le SRFC peut encore croire à la coupe d'Europe dans le sprint final bien que la forme et les performances ne pressages pas cela. Contre Angers dimanche, le club rennais devra s’imposer pour espérer retrouver la confiance jusqu’à la fin de saison.