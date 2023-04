Publié par Leonard le 12 avril 2023 à 21:46

Dans son rapport hebdomadaire, le CIES a dévoilé que le Stade Rennais était deuxième du top 5 européen à utiliser les jeunes de son centre de formation.

En mettant la jeunesse au centre de son projet, le Stade Rennais a utilisé sur les cinq dernières saisons 18 jeunes joueurs formés à l’académie Rouge et Noir. Avec une moyenne de 9,4 % de ses joueurs ayant moins de 20 ans, le SRFC se classe à la seconde place du classement des clubs utilisant le plus de jeunes. Derrière le BorussiaDortmund (12,5%) et devant le FC Barcelone troisième (8,2%).

Stade Rennais : Une jeunesse qui coûte des points au SRFC ?

Bien que la confiance envers les jeunes joueurs comme Désiré Doué (17 ans), Lesley Ugochukwu (19 ans) et Jeanuël Belocian (18 ans) durant la saison a été forte et confortée par la direction et Bruno Genesio, l’inexpérience a pu coûter des points et des défaites au SRFC. Dimanche dernier contre l'OL, un événement assez particulier est intervenu au Groupama Stadium.

Rentré en jeu au cours de la seconde période, la pépite rennaise Désiré Doué est ressortie après seulement 17 minutes de jeu sur la pelouse. L’entraîneur du Stade Rennais a souhaité s'exprimer au micro de Prime Video sur cet événement après la rencontre. "Il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement. Lorsqu'on les dit une fois, c'est normal, qu'on les dise deux fois, c'est déjà une fois de trop. Et quand ça se répète trois-quatre fois, il faut utiliser d'autres méthodes", confiait-il.

En poursuivant ensuite : "Ça n'empêche pas que j'ai énormément confiance en lui et qu'il fera une très bonne carrière, mais il y a des choses qu'il faut assimiler plus vite." Cette déclaration et ce choix de Bruno Genesio montre la place des jeunes dans le projet rennais et le besoin de perfomer vite au sein de l'équipe. Malgré ces erreurs liées à la jeunesse, les jeunes joueurs Rouge et Noir ont montré d’excellentes choses cette saison avec le groupe de Bruno Genesio.

Dans les catégories inférieures, les jeunes bretons performent également. Malheureusement battus pour la deuxième année consécutive aux portes du Stade de France, les U19 rennais ont montré d’excellentes choses en Coupe Gambardella avec l'occasion pour de jeunes joueurs comme Jérémy Jacquet (2005) ou encore Mathis Lambourde (2006) d'exposer leurs qualités.

À noter la bonne performance des U16 rennais lors du mythique tournoi de Montaigu avec une belle troisième place et le titre de meilleur joueur ainsi que de meilleur buteur pour Kelvin Dongopandji (2007). De belles promesses pour le Stade Rennais, qui se bat dans cette fin de saison pour décrocher une nouvelle qualification en coupe d'Europe. Les hommes de Bruno Genesio défieront ce samedi au Roazhon Park le Stade de Reims pour le compte de la 31e journée de championnat.