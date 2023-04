Publié par Thomas G. le 26 avril 2023 à 18:32

Annoncé comme la priorité des dirigeants du PSG, l'attaquant de Naples, Victor Osimhen, pourrait repousser les approches du club de la capitale.

PSG Mercato : Victor Osimhen pourrait rester à Naples la saison prochaine

Depuis plusieurs semaines, la direction du PSG prépare la saison prochaine avec comme objectif de bâtir une équipe capable de remporter la Ligue des Champions. Le club de la capitale souhaiterait recruter plusieurs joueurs pour renforcer l’effectif actuel, et notamment un nouvel avant-centre. Cet été, le Paris Saint-Germain pourrait disloquer le trio offensif composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Dans le même temps, les Parisiens aimeraient recruter un attaquant capable de déstabiliser les défenses adverses et qui pourra combiner avec Kylian Mbappé.

À l’heure actuelle, les dirigeants du PSG auraient coché trois noms : Harry Kane, Randal Kolo Muani et Victor Osimhen. Toutefois, l’international nigérian serait la priorité de Luis Campos qui serait proche de trouver un accord avec son agent. Cette saison, l’attaquant de Naples affole les compteurs, il a inscrit 21 buts en 25 matches de Serie A. Son jeu dos au but et sa qualité technique pourraient être de précieux atouts pour le PSG la saison prochaine.

Néanmoins, le Paris SG pourrait se heurter à un obstacle de taille dans ce dossier. Selon La Gazzetta dello Sport, l’ancien buteur du LOSC serait ouvert à l’idée de rester une saison de plus à Naples pour remporter la Ligue des Champions. De plus, les Napolitains pourraient également lui proposer une prolongation de contrat cet été.

Le Paris SG veut recruter un nouvel attaquant

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, l’éventuel départ de Lionel Messi pousse le Paris SG à préparer sa succession. En cas d’échec dans le dossier Victor Osimhen, les Parisiens pourraient se tourner vers l’international anglais, Harry Kane, et l’attaquant de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani.

Cet été, le Paris Saint-Germain va devoir mettre la main à la poche pour recruter son nouvel attaquant vedette. Le capitaine de Tottenham pourrait quitter les Spurs contre un chèque de 90 millions d’euros. En parallèle, le PSG devra débourser 100 millions d’euros pour recruter Randal Kolo Muani. Deux pistes onéreuses qui démontrent la hauteur des ambitions du club de la capitale la saison prochaine.