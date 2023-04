Publié par ALEXIS le 26 avril 2023 à 15:02

L’ ASSE est convoquée devant la commission de discipline de la LFP pour s’expliquer sur l’interruption du match contre Metz, samedi à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Saint-Etienne sera entendue par la LFP le 3 mai

Le match de l’ ASSE contre le FC Metz ne s’est pas déroulé sans incident, samedi à Geoffroy-Guichard, lors de la 32e journée de Ligue 2. Des échauffourées se sont déroulées en tribunes entre supporters stéphanois et messins, dans un stade où plus de 32 000 spectateurs étaient présents. L’arbitre avait interrompu le match pendant une douzaine de minutes pour ramener l’ordre. Finalement, l’AS Saint-Etienne s’est incliné (1-3) devant ses milliers de supporters, qui avaient célébré les 10 ans du sacre en Coupe de la Ligue.

La Ligue de Football Professionnel pourrait sévir après les incidents survenus dans le Chaudron, et les deux clubs sont exposés à des sanctions. En attendant sa décision, la commission de discipline va entendre les responsables de l’ ASSE. Ces derniers sont convoqués le mercredi 3 mai prochain, selon Le Progrès, pour donner leur version des faits sur l'arrêt momentané de la rencontre.

L'AS Saint-Etienne peut-elle craindre le pire ?

D'après le quotidien régional, « l’AS Saint-Etienne peut craindre le pire ». En effet, l' ASSE est sous le coup d’un sursis depuis les incidents du 29 mai 2022 contre l’AJ Auxerre, à l’issue du match retour des barrages. Elle est menacée de retrait de 3 autres points et de 2 matches à huis clos. Cependant, comme la levée du sursis est soumise à « des faits d’un même degré de gravité », l’ ASSE ne devrait pas être inquiète, surtout que les échauffourées de samedi dernier sont bien loin de l’envahissement de la pelouse de la saison dernière.

« Un rappel à la loi et une amende seront prononcés à l’encontre des supporters du FC Metz présents en Henri-Point, puisqu’ils n’ont pas respecté l’arrêté préfectoral autour du déplacement des Messins […]. Du côté des supporters de l’ ASSE mis en cause, des interdictions de stade pourraient tomber », selon les informations d'Evect.