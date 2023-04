Publié par ALEXIS le 27 avril 2023 à 11:12

Ancien milieu de terrain de l’ ASSE, Fabien Lemoine fait une prédiction pour l'AS Saint-Etienne, au sujet de la remontée en Ligue 1.

ASSE : Fabien Lemoine fixe le retour de Saint-Etienne en Ligue 1 en 2024

Après sa remontée spectaculaire au classement dans cette deuxième partie de saison, l’ ASSE n’est plus menacée de relégation. Laurent Batlles et son équipe ont désormais pour objectif de finir le plus haut possible. L’AS Saint-Etienne va tenter de lancer une nouvelle série positive après sa défaite contre le FC Metz (1-3), samedi dernier.

Ce week-end, l' ASSE a rendez-vous avec Rodez au stade Paul-Lignon à l'occasion de la 33e journée. Il s’agit d’une confrontation avec un concurrent direct, puisque l’ ASSE est 10e avec 42 points et Rodez est 12e avec 40 points. En cas de défaite, les Verts se feraient doubler par leur adversaire au classement. Interrogé par le site Evect avant cette rencontre, Fabien Lemoine a livré son opinion sur son club de coeur. Il annonce le retour de Sainté en Ligue 1 en 2024, avec optimisme. « Es-tu optimiste pour la saison prochaine ? Oui, bien sûr. Sainté sera armé pour remonter l’année prochaine », a-t-il répondu sans hésiter.

Mais l' ASSE n'est pas armée pour jouer l'Europe...

Par contre, le "Papy", comme il était affectueusement surnommé chez le Verts, ne croît pas que l’ ASSE pourra retrouver les premières places de l’élite ou prétendre à une place qualificative pour une coupe d’Europe, car « il y a quand même un fossé qui se creuse entre les clubs ».

« Quand on voit la Ligue 1 aujourd’hui, les sept premiers sont ceux qui ont le plus de moyens. Je trouve qu’on est rentré dans une ère où il y a un fossé énorme entre les effectifs des clubs qui sont armés pour jouer l’Europe et le reste du monde, qui se bat pour le maintien. Les écarts se sont vraiment creusés depuis 2-3 ans », a expliqué Fabien Lemoine. Ainsi, l’ex-coéquipier de Loïc Perrin estime que « si tu n’as pas de moyens, tu ne peux pas rivaliser, car les effectifs (des clubs aux gros moyens, ndlr) sont beaucoup trop armés ».