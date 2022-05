Publié par ALEXIS le 21 mai 2022 à 01:56

FC Lorient Mercato : En fin de contrat, un cadre du vestiaire du club veut poursuivre l’aventure en Bretagne. Il a transmis un message aux décideurs.

FC Lorient Mercato : Un gros départ se profile au FCL

Le FC Lorient affronte l’ES Troyes AC, samedi (21h) au stade du Moustoir, lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Ce match devrait être le dernier de Fabien Lemoine sous le maillot des Merlus. Le contrat de ce dernier prend fin en juin et il n’a reçu aucune proposition de prolongation. Il se dirige donc tout droit vers la porte de sortie. « Mon avenir ? Aucune idée. […] Peut-être que samedi je me dirai : ''si ça se trouve, c’est mon dernier match de foot'' », a lâché le milieu de terrain. Le joueur de 35 ans espère néanmoins une réaction de la direction du FCL, à l’issue du championnat, samedi soir. Surtout que le maintien en Ligue 1 est assuré depuis la 37e journée. Il souhaite en effet poursuivre l’aventure ou même finir sa carrière dans le Morbihan où il se sent bien, avec sa famille.

Appel du pied de Lemoine au président Loïc Féry

Pour ce faire, Fabien Lemoine a envoyé un message clair à la direction du FC Lorient, club qu'il a rejoint en juillet 2017 en Ligue 2. « Je me voyais déjà taper à la porte (du président Loïc Féry) et re-signer avant la fin de l’année. […] Il n’y a pas encore eu de discussion, mais ça me ferait ch… d’arrêter maintenant. […] Aujourd’hui, je suis bien dans la région, et je n’ai pas forcément envie de bouger à nouveau avec ma famille pour un ou deux ans. Tout le monde sait que je veux continuer à Lorient, et que j’aimerais terminer ici. Je le répète, mon souhait est de finir à Lorient », a déclaré le capitaine des Lorientais.