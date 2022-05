FC Lorient Mercato : Trois joueurs d'expérience sur le départ au FCL

Publié par Dylan le 25 mai 2022 à 16:59

FC Lorient Mercato : Ça bouge chez les Merlus. Trois départs devraient être actés dans les prochains jours, alors que le mercato estival approche.

FC Lorient Mercato : Lemoine, Hergault et Morel sur le départ

Alors que le FC Lorient a décroché son maintien en Ligue 1, des changements devraient se faire très rapidement au sein de l'effectif morbihanais. Selon les informations du journal L'Équipe, le milieu de terrain Fabien Lemoine (35 ans) et les deux défenseurs Jérôme Hergault (36 ans) et Jérémy Morel (38 ans) ne seraient plus désirés par les dirigeants du FCL.

Les Merlus veulent faire peau neuve en vue de la saison prochaine, et ne devraient pas conserver ces trois joueurs expérimentés, qui n'ont reçu aucune offre de prolongation de contrat. Si la « sentence » serait logique pour Jérôme Hergault et Jérémy Morel qui ont respectivement joué 8 et 9 matchs de Ligue 1 cette saison, ce serait en revanche plus étonnant pour Fabien Lemoine qui a été précieux dans l'entrejeu (21 matchs disputés).

FC Lorient Mercato : Hergault convoité par le TFC

Si ces départs venaient à se confirmer, le FC Lorient perdrait beaucoup d'expérience au sein de son effectif. Arrivé en provenance de l'AC Ajaccio en 2019, Jérôme Hergault a disputé 30 matches aux côtés des Merlus depuis leur retour dans l'élite la saison passée, ainsi que 143 matches de Ligue 2. En fin de contrat en juin, il serait convoité par le Toulouse FC, fraîchement promu en Ligue 1 et qui voudrait compenser le départ éventuel de Rasmus Nicolaisen ou encore d'Anthony Rouault en défense centrale.

Jérémy Morel a lui largement connu les joutes de la Ligue 1 avec des piges à l'OL, à l'OM et au Stade Rennais, pour un total de 425 matches dans l'élite du football français. Son départ se ferait évidemment sentir dans le vestiaire, lui qui est considéré comme l'un des piliers de l'équipe bretonne.

Enfin, Fabien Lemoine s'est surtout fait connaître à l'AS Saint-Étienne où il a passé sept années entre 2011 et 2018, pour un total de 337 matches en Ligue 1. Interrogé sur son avenir, le capitaine du FCL s'était exprimé avant le match contre Troyes samedi dernier : « Je veux terminer à Lorient, les gens le savent. Je n’ai pas envie de bouger pour un an dans un autre club. » Le destin des trois joueurs est entre les mains de la direction du club breton.