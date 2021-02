FC Lorient - ASSE : Ancien Vert, Lemoine annonce la couleur

Publié le 26 février 2021 à 15:05

À l’occasion du match de la 27e journée de Ligue 1 entre le FC Lorient et l'ASSE, dimanche (15h), Fabien Lemoine était l'invité de l'émission 100% Verts. Il a évoqué ses retrouvailles avec son ancien club. Le capitaine des Merlus a comparé la situation des deux clubs en Ligue 1 en ce moment.

ASSE : Lemoine compare Lorient et les Verts

Le FC Lorient (19e et relégable) affronte l'ASSE (14e), lors de la 27e journée de Ligue 1, au stade du Moustoir. Ce sera l’occasion pour Fabien Lemoine de retrouver ses anciens coéquipiers stéphanois. Comparant la situation des Stéphanois et des Morbihan, le milieu de terrain avoue qu’ils connaissent des fortunes diverses. « Notre objectif de base, c'est le maintien, contrairement à l’AS Saint-Étienne », a-t-il souligné sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Le joueur de 34 ans rappelle toutefois que les Verts ont fait un « très bon début de saison », mais ils « se sont assez rapidement mis dans un mode où ils vont devoir batailler » pour remonter. Quant au FCL, il « peut être enterré », contrairement à l'ASSE, selon l’ex-Stéphanois. L’objectif du FC Lorient est de « rester le plus longtemps possible » en course pour le maintien et « de gagner son mini-championnat » avec ses concurrents directs.

Retour en Ligue 1 avec le FC Lorient

Fabien Lemoine a défendu les couleurs de Sainté entre 2011 et 2017, soit 6 saisons consécutives. Il a pris part à 226 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Verts, pour 6 buts et 16 passes décisives. Transféré au FC Lorient en juillet 2017 pour un million d'euros, « le Papy » a passé 3 exercices de suite en Ligue 2, contribuant ainsi à la montée du club breton dans l’élite l’été dernier. De retour en Ligue 1, il a disputé 19 matchs cette saison et a été titulaire 14 fois.













