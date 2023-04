Publié par Timothée Jean le 27 avril 2023 à 13:42

En cette fin de saison, l’ OM et le RC Lens sont en pleine lutte pour la 2e place de Ligue 1. Igor Tudor tient un atout pour remporter cette bataille.

L’ OM et le RC Lens se livrent une bataille acharnée pour la 2e place

La course au podium de la Ligue 1 s’annonce très intense en cette fin de saison. Alors que le titre de champion de France semble déjà promis au Paris Saint-Germain, deux équipes derrière se livrent une bataille acharnée pour la deuxième place au classement. À six journées de la fin de saison, c’est l’Olympique de Marseille qui occupe cette position.

Grâce à son succès historique sur la pelouse de l’OL (1-2) dimanche dernier, le club phocéen a repris son fauteuil de dauphin du PSG et compte le conserver jusqu’au terme de l’exercice en vue de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Tel est l’objectif des hommes d’Igor Tudor dans ce sprint final.

Toutefois, il n'est pas impossible que cette 2e place échappe à l' OM dans les jours à venir. Et pour cause, les Phocéens ne comptent qu’un petit point d’avance sur son concurrent direct, le RC Lens (3e). D’ailleurs, les deux équipes s’affronteront le 6 mai prochain au stade Bollaert pour un choc immanquable. Cette confrontation sera décisive dans la course au podium.

Alexis Sanchez, le facteur X de l’Olympique de Marseille

L’ OM et le RC Lens feront tout pour terminer à la 2e place dans l'optique de se qualifier pour la plus prestigieuse des coupes européennes sans passer par la case barrage. Et dans cette bataille, l’ OM possède un léger avantage sur son principal poursuivant. Ancien entraîneur de Dijon, Brest ou Montpellier, Olivier Dall’Oglio est en effet persuadé que la présence d’Alexis Sanchez au sein de l’effectif fera la différence en raison de son expérience.

Igor Tudor devrait donc s’appuyer sur cet atout pour une meilleure gestion de ce sprint final. « C’est très compliqué, ça va se jouer à rien. Je donne peut-être un léger plus à Marseille, avec Alexis Sanchez devant. Sur la gestion de ce sprint, s’appuyer sur un garçon de ce calibre, c’est précieux. Lens a certainement un léger avantage dans le jeu, mais dans la puissance dégagée, Marseille est peut-être un peu supérieur », analyse Olivier Dall’Oglio dans L’Équipe.

L’ancien entraîneur du MHSC assure également que l’ OM est doté d’un effectif un peu plus long qui peut faire la différence. Quoi qu’il en soit, les Marseillais devront entamer une série de victoires lors des six journées en vue de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.