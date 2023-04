Publié par Timothée Jean le 26 avril 2023 à 13:02

En fin de contrat avec l’ OM, Alexis Sanchez n'abandonne pas l’idée de rejoindre un autre club, même si la donne est bien différente en interne.

OM Mercato : Alexis Sanchez, aucune négociation en cours avec un prétendant

Auteur de 16 buts en 38 apparitions, toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez est sans conteste l’homme fort de l’Olympique de Marseille cette saison. Son efficacité devant le but, ses efforts constants en dépit de son âge avancé (34 ans) et son professionnalisme en impressionnent plus d’un. Des supporters aux dirigeants de l’ OM, tous sont convaincus par les performances de l’attaquant chilien.

La direction de l’Olympique de Marseille a ainsi entamé les premières manœuvres en vue de prolonger son contrat expirant au terme de la saison. Sauf que ces démarches n’ont pas encore abouti, car le principal concerné ne montre jusqu’ici aucun empressement à signer un nouveau contrat à l’ OM. Il estime que le sprint final et une qualification pour la prochaine Ligue de Champions seraient déterminants pour son choix.

Ce flou entretenu par Alexis Sanchez éveille donc la curiosité d'autres clubs. Ces dernières semaines, un intérêt de River Plate avait filtré dans la presse chilienne. Friand de joueurs expérimentés, Galatasaray serait aussi sur ses traces. De possibles menaces pour l’ OM dans ce dossier prioritaire ? La Marseillaise fait le point sur la situation de l’ancien barcelonais et assure qu’aucune de ces destinations ne semble sérieuse pour le moment.

Alexis Sanchez dévoilera sa décision en fin de saison

Il n’y a ainsi rien de concret entre Alexis Sanchez et River Plate ou encore Galatasaray. L’ancien attaquant de Manchester United reste concentré sur son aventure à l’ OM. Il se sent bien au sein du club phocéen et apprécie son statut de leader même s’il regrette profondément le terrible fiasco en Coupe de France face à Annecy.

L'ancien attaquant de l'Inter Milan aimerait de ce fait évoluer dans un OM plus compétitif et capable de gagner des titres. En attendant, il reste muet sur son avenir et devrait dévoiler sa décision finale en fin de saison. D’ici là, la direction de l’ OM tentera de le convaincre de prolonger son contrat en Provence. Reste à savoir si la démarche portera ses fruits. Le suspense reste entier sur ce dossier.