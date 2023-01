Stade Rennais Mercato : Karl Toko-Ekambi tranche pour son avenir

Publié par Enzo Vidy le 25 janvier 2023 à 10:25

Annoncé au Stade Rennais avec insistance ces derniers jours, Karl Toko-Ekambi a tranché entre le SRFC et le Celta Vigo, pour son avenir.

Alors que le mercato hivernal touche à sa fin, l'urgence se fait clairement ressentir au Stade Rennais. Depuis le début de l'année 2023, le SRFC fait face à une série de blessures qui ne cesse de s'arrêter. Le 2 janvier dernier, Martin Terrier, élément essentiel de Bruno Genesio, a été touché aux ligaments croisés, le rendant indisponible pour le reste de la saison.

Quelques jours plus tard, Xeka s'est blessé à la cheville, une blessure sérieuse qui a nécessité une intervention chirurgicale, et qui prive le milieu rennais pour deux mois de compétition a minima. Face au PSG le 15 janvier dernier, c'est Arnaud Kalimuendo qui a ressenti une douleur aux ischio-jambiers, et sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue. Enfin, hier, Bruno Genesio a annoncé sur les ondes de RMC, une importance blessure pour Lorenz Assignon, en fin de rencontre face à l'OM, vendredi dernier, qui l'éloignera des terrains pendant deux à trois mois.

En l'espace de quelques semaines, le Stade Rennais est passé d'un effectif large, à un effectif extrêmement restreint, surtout sur le secteur offensif. Pour tenter d'enrayer le problème, les dirigeants du SRFC ont considérablement avancé sur la piste menant à Karl Toko-Ekambi ces derniers jours. Restait plus qu'à connaitre les envies du joueur lyonnais, également pisté par le Celta Vigo pour une arrivée cet hiver. Et mardi soir, l'attaquant de l' OL a tranché entre le Stade Rennais et le club espagnol.

Stade Rennais Mercato : Karl Toko-Ekambi préfère le Celta Vigo

D'après les informations de L'Équipe, Karl Toko-Ekambi aurait une petite préférence pour le Celta Vigo en vue d'un départ cet hiver. Néanmoins, rien n’est fait, et le Stade Rennais n'est pas encore hors course dans ce dossier, puisque l' OL a d'ores et déjà un accord avec le SRFC concernant son attaquant.

En revanche, le média précise qu'aucun accord n'a eu lieu entre les dirigeants lyonnais et le Celta Vigo. Pour le moment, le dossier est en stand-by, mais les choses devraient rapidement se décanter dans les prochaines heures, et le Stade Rennais peut encore espérer s'attacher les services de Karl Toko-Ekambi.