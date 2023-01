OM Mercato : Une prolongation surprise pour un gardien à Marseille

Publié par Timothée Jean le 03 janvier 2023 à 12:38

Alors que les négociations pour la prolongation de Bamba Dieng se compliquent, l’ OM envisage de prolonger l’un de ses gardiens.

L’ OM démarre bien l’année 2023. Quatre jours après son brillant succès face à Toulouse (6-1), l’Olympique de Marseille s’est imposé sur la pelouse de Montpellier (1-2), ce lundi soir, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Malgré une petite frayeur en toute fin de match, les Marseillais ont assuré l’essentiel. Ils confortent leur troisième place au classement, à quatre points du dauphin lensois. Après ce précieux succès face au MHSC, l’ OM se tourne vers le mercato hivernal qui a officiellement ouvert ses portes dimanche dernier. Les responsables phocéens s’activent dans tous les sens pour apporter quelques retouches à leur effectif.

Si de nouvelles recrues sont attendues en ce mois de janvier, la direction de l' OM espère aussi boucler quelques signatures en interne. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato, Bamba Dieng est parvenu à retourner l'opinion de ses dirigeants, qui comptent sur lui pour la suite de la saison. Une prolongation de contrat devrait lui être proposée dans les prochaines semaines, assure La Provence. Si les négociations pour le renouvellement de son bail n’ont pas encore débuté, les dirigeants de l’ OM se penchent aussi sur une prolongation inattendue. Il est question de Ruben Blanco, qui, contre toute attente, pourrait étendre son prêt à l’ OM.

OM Mercato : Marseille prend une décision pour Ruben Blanco

L'idylle entre l’ OM et Ruben Blanco prend une nouvelle tournure. Le gardien de but espagnol, qui appartient au Celta Vigo, est très peu utilisé cette saison à l’OM. Barré par la rude concurrence de son compatriote Pau Lopez, il n’a disputé que trois petites rencontres de Ligue 1. Cette situation ne plaît pas vraiment aux dirigeants espagnols, qui espéraient voir leur joueur disputer plus de matchs à Marseille. Lassée, la direction du Celta Vigo souhaitait rapatrier son portier dès cet hiver. Mais selon les informations de la chaîne de télévision galicienne tvG2, l’ OM aurait tout simplement refusé d'accéder à la requête du club espagnol, car ils espèrent compter sur Ruben Blanco pour la suite de la saison.

La direction phocéenne a confiance en lui et souhaite que le joueur de 27 ans fasse le nécessaire pour gagner une place de titulaire à Marseille. Le média ibérique ajoute que l’ OM aurait même dans l’idée de conserver le portier espagnol au-delà de cette année. Les dirigeants phocéens étudieraient donc la possibilité de prolonger son prêt. Reste à savoir si cette éventuelle prolongation sera acceptée par les différentes parties.