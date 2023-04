Publié par Gary SLM le 27 avril 2023 à 15:16

Blessé lors du match Lille-PSG le 19 février dernier, Neymar est réapparu au Camp des Loges, le centre d’entraînement du Paris Saint-Germain.

La fin de saison de Neymar avait secoué les supporters parisiens et le monde du football. Le Brésilien touché à la cheville face au LOSC ne doit plus réarpenter les terrains de Ligue 1 jusqu’en juin prochain, soit jusqu’à la fin de la saison. Il a depuis été opéré avec succès et vit une convalescence entre son pays, le Brésil, et la France.

Neymar va-t-il rejouer avec le PSG ?

Mais surprise, Neymar est de retour au centre d’entraînement, ce jeudi, où les chirurgiens du staff médical du Paris SG lui ont retiré son impressionnante botte qui immobilisait son pied blessé. Les nouvelles sont rassurantes puisque les examens notent une amélioration de la cheville de l’ancien joueur du FC Barcelone.

Peut-on déjà imaginer Neymar retoucher au ballon avant la fin de la saison ? Pas si sûr. Une chose est en revanche possible, la question de son avenir. Le Brésilien quittera-t-il le PSG lors du mercato estival, comme l'évoquent certaines rumeurs ?