Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2023 à 15:01

En pleine réflexion sur l’effectif de la saison prochaine, le PSG pourrait recevoir un coup de pouce d’un milliardaire américain, qui rêve de Neymar.

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain veut recomposer son attaque

Après une saison catastrophique marquée notamment par une nouvelle désillusion en Ligue des Champions et une élimination précoce en Coupe de France, le Paris Saint-Germain veut recomposer son effectif lors du mercato estival à venir. En priorité, les dirigeants du PSG aimeraient changer le visage du secteur offensif en recrutant de nouveaux visages aux côtés de Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos souhaitant casser la MNM.

Si Lionel Messi, dont le contrat expire en juin prochain, se rapproche déjà d’un retour au FC Barcelone, Neymar pourrait également changer d’air. Selon plusieurs sources concordantes, en cas d’offre convenable, le PSG ne devrait pas retenir la star brésilienne, qui compte aller jusqu’au bout de son engagement avec les Rouge et Bleu, soit jusqu’en 2027. Mais aux dernières nouvelles, la nouvelle direction de Chelsea pourrait bien faire changer d’avis l’attaquant de 31 ans.

PSG Mercato : Chelsea prêt à tout pour Neymar ?

Selon les informations relayées ce lundi par la presse anglaise, Chelsea envisagerait sérieusement de recruter Neymar l’été prochain, et le Paris Saint-Germain est vendeur. À en croire The Mirror, Todd Boehly, qui a déjà dépensé plus de 700 millions d’euros depuis qu’il a repris le club londonien, ne serait pas encore satisfait et songerait à frapper un gros coup cet été.

Après une première tentative en fin de saison dernière, l’homme d’affaires américain n’exclurait pas de revenir à la charge pour Neymar dans les semaines à venir. De son côté, le PSG serait disposé à faire des concessions financières pour faciliter le départ de l’ancien milieu offensif du Barça. Todd Boehly est prêt à faire d’énormes efforts pour satisfaire financièrement le partenaire de Marco Verratti. Reste à savoir si cela suffira à convaincre Neymar de quitter le PSG.