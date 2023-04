Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2023 à 19:13

Le PSG continue de faire du rachat du Parc des Princes son option numéro 1 et la Mairie de Paris se dit désormais disposée à renouer les discussions.

PSG : Le Paris SG officiellement candidat pour le Stade de France

D’après les révélations de Bruno Salomon, le Paris Saint-Germain s’est officiellement manifesté pour un achat du Stade de France. Le journaliste de France Bleu Paris explique que le club de la capitale a déposé son pli de manifestation d'intérêt à l'achat de l’enceinte sportive ce jeudi à 10 heures. Pour autant, le PSG continue de faire du rachat du Parc des Princes son choix numéro 1 pour son futur stade moderne et amélioré. Sauf que les discussions avec la Mairie de Paris semble au point mort dans ce dossier. En attendant le feu vert du consortium, en juin, pour candidater à l'appel d'offre, le PSG pourrait encore revoir ses plans. En tout cas, la Mairie de Paris l’espère bien.

PSG : La Mairie de Paris tend à nouveau la main au Paris SG

Invitée ce jeudi sur les antennes de RFI, Anne Hidalgo a réitéré sa volonté de le pas céder le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Mais le PSG, qui a déjà formulé une offre de 38 millions d’euros, qualifiée de « ridicule » par la Maire de Paris, n’a pas totalement abandonné l’idée de rester dans l’enceinte de la porte de Saint-Cloud. Pierre Rabadan, l’adjoint aux sports de la Ville de Paris, a commenté les derniers événements autour de ce dossier. Et le collaborateur d’Anne Hidalgo a appelé les dirigeants du PSG à reprendre les pourparlers à propos du Parc des Princes.

« Évidemment que la ville souhaite garder le PSG ! On a des solutions à proposer, qui ne sont pas la vente proprement dite, mais qui permettent un développement sportif et économique du club qui est peut-être mieux que n’importe quel autre cadre qu’ils pourraient trouver ailleurs. Je rappelle que pendant deux ans et demi, nous avons travaillé dans la confidentialité et que c’est le club qui, à un moment, a voulu mettre le sujet sur la place publique.

Du coup on a fait passer des messages hors déclarations publiques, on le fait aussi publiquement. C’est maintenant au PSG de se positionner. Nous, la porte est ouverte, on est des partenaires du club. Ce qu’a dit la maire, je ne peux que le confirmer : on est dans un cadre qui est donné, on ne peut pas faire tout et n’importe quoi, dans n’importe quel sens. Mais je pense qu’il viendra un temps où la discussion sera indispensable et nécessaire. Et pour nous, ce temps-là est arrivé », a expliqué le conseiller municipal.

Une source interne au PSG a confié au Figaro que la direction parisienne, qui évalue les travaux de rénovation et d'agrandissement du mythique stade de football à environ 500 millions d’euros, attend désormais la Ville de Paris rouvre la discussion pour une possible vente.