Publié par JEAN-LUC D le 28 avril 2023 à 12:19

Pour le prochain mercato estival, le PSG aimerait piocher en Ligue 1. Pour renforcer le milieu parisien, Luis Campos aurait flashé sur le profil d’un crack.

PSG Mercato : Un milieu de terrain de l’OGC Nice visé

Alors que Fabian Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanches sont annoncés sur le départ cet été, le Paris Saint-Germain devrait se montrer très ambitieux pour renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, Luis Campos aurait déjà ses idées sur les renforts qui pourraient apporter un plus à l’effectif des Rouge et Bleu. Dans son édition du jour, L’Équipe révèle ainsi que le conseiller football du PSG serait toujours intéressé par Khéphren Thuram.

Déjà évoqué dans les plans du PSG l’été dernier, le milieu de terrain de l’OGC Nice continue de faire rêver Luis Campos. Même s’il n’est pas certain de rester sur le banc la saison prochaine, Christophe Galtier, qui a eu le joueur de 20 ans sous ses ordres durant une année, encouragerait fortement les dirigeants du club de la capitale à tout mettre en oeuvre pour le recruter. Mais l’affaire n’est pas si simple.

Khéphren Thuram bloqué par l’OGC Nice ?

L’Équipe indique que l’OGC Nice ne compte pas se séparer de Khéphren Thuram lors du prochain mercato estival. Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain et de clubs anglais et allemands, l’international français, évalué à 60 millions d’euros, ne devrait pas quitter le Gym à l’issue de la saison. « Thuram, qui a toujours fonctionné par paliers, est décrit comme un joueur particulièrement ambitieux. Mais, à Nice, où on le valorise à 60 M€, on ne veut pas entendre parler d’un transfert cet été. Deux marchés observent toutefois sa situation, en Angleterre et en Allemagne », explique le quotidien sportif.