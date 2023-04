Publié par Thomas G. le 29 avril 2023 à 02:55

Souvent éloigné des terrains cette saison en raison de blessures, un défenseur du Real Madrid pourrait être vendu par les Merengues cet été.

Real Madrid Mercato : Ferland Mendy pourrait quitter le Real

Cette saison, le Real Madrid ne remportera pas le championnat d’Espagne. Les Merengues ont brillé par leur irrégularité en championnat ce qui a permis au Barça de prendre ses distances en tête de Liga. Cette semaine, les hommes de Carlo Ancelotti se sont une nouvelle fois inclinés, lors de leur déplacement à Gérone. La défense du Real a été pointée du doigt et les Madrilènes souhaiteraient restructurer ce secteur cet été.

Dans cette optique, l’international français Ferland Mendy pourrait être sacrifié lors du mercato estival. Selon les informations de la Cadena Ser, les Madrilènes souhaiteraient vendre l’ancien défenseur de l’OL. Les Merengues ne seraient pas satisfaits par son rendement et ses performances. De plus, Ferland Mendy a été éloigné des terrains durant plusieurs mois à cause de nombreuses blessures musculaires.

Ces pépins physiques l’ont empêché de regagner la confiance de son coach et ses dirigeants. Le latéral français ne rentrerait plus dans les plans des dirigeants Merengues. La direction du Real estime que le natif de Paris n’a plus le niveau pour évoluer au sein de la Casa Blanca, selon la presse espagnole.

Après Mendy, d'autres départs à prévoir

En plus de Ferland Mendy, plusieurs joueurs du Real Madrid pourraient partir lors du mercato estival. Mariano Diaz, Alvaro Odriozola et Jesus Vallejo devraient quitter la Casa Blanca cet été pour relancer leurs carrières. Les Merengues souhaiteraient également trouver un nouveau point de chute à Eden Hazard.

L’international belge ne rentre plus dans les plans de Carlo Ancelotti et son départ permettrait d’alléger la masse salariale. Dans le même temps, l’avenir de Nacho Fernandez et Marco Asensio reste incertain à l’heure actuelle. Les deux internationaux espagnols ne sont pas encore parvenus à un accord avec le Real à deux moins de la fin de leur contrat.