Publié par Timothée Jean le 28 avril 2023 à 22:25

L’ OM s'active déjà en interne pour préparer son prochain mercato et disposer d'un précieux atout pour boucler la signature de Folarin Bolagun.

OM Mercato : Folarin Bolagun, une piste avantageuse pour Marseille

À l'occasion du dernier mercato estival, le Stade de Reims a réalisé un très joli coup avec l'arrivée en prêt de Folarin Bolagun (21 ans). Recruté pour étoffer le secteur offensif des Rémois après le départ de Hugo Ekitike au PSG, le jeune attaquant britannique a rapidement fait ses preuves dans le Championnat de France.

Prêté par Arsenal sans option d’achat, Folarin Bolagun a enchaîné d’excellentes performances avec notamment un bilan de 19 buts inscrits et 3 passes décisives en 33 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. De telles performances ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs européens, commencer par l’OM.

Et si l'AC Milan, l'Inter Milan, Naples, le LOSC ou encore l'AS Monaco sont aussi sur les traces du joueur, c’est bien l’OM qui semble avoir un sérieux avantage dans ce dossier. Le président marseillais Pablo Longoria entretient de très bonnes relations avec la direction d’Arsenal, ce qui pourrait faciliter le transfert de Folarin Bolagun.

Folarin Bolagun vers un nouveau prêt à Marseille

Le journaliste de Caught Offside, Jonathan Johnson, estime en effet que ce lien entre l’Olympique de Marseille et Arsenal sera l’un des clés de voute pour boucler cette opération. « Je garderais un œil sur Folarin Balogun pour Marseille. Il y a beaucoup de débats sur l'avenir et sur le prix de Balogun. Mais moi, je pense que ce lien entre Arsenal et Marseille peut être à nouveau utilisé, peut-être sous la forme d'un prêt, ou d'un prêt avec option ou obligation d'achat », a confié le journaliste britannique .

L’axe Arsenal-OM a donc de grandes chances de se réchauffer lors du prochain mercato. Les Marseillais pourraient s’attacher les services de Folarin Balogun sous la forme d’un prêt. Ce n’est pas la première fois que l’ OM boucle ce genre d’opération avec Arsenal. Après William Saliba puis Nuno Tavares, les Marseillais pourraient retenter ce coup avec Folarin Balogun. Les Phocéens devront étudier la faisabilité de cette opération dans la semaine à venir. En attendant, l’avant-centre prêté par Arsenal reste concentré sur son aventure au Stade de Reims.