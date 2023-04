Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2023 à 10:02

Pour renforcer l’effectif de l’OM cet été, Pablo Longoria a déjà activé quelques pistes en Ligue 1, dont Timothy Weah. L’attaquant du LOSC a pris sa décision.

OM Mercato : Pablo Longoria en pince pour Timothy Weah

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille travaille sur plusieurs pistes dans le Championnat local. En effet, Pablo Longoria aurait inscrit les noms de Ludovic Blas (Nantes), Folarin Balogun (prêté à Reims par Arsenal) et Timothy Weah (Lille) sur ses tablettes. Capable d’évoluer en attaque et aussi dans un rôle de piston, le fils de la légende Georges Weah plaît particulièrement à Igor Tudor et son profil polyvalent fait déjà l’unanimité au sein du club phocéen. D’après les informations de L’Équipe, aucun contact n’a été établi pour le moment avec la direction de Lille OSC concernant l’international américain, les dirigeants marseillais attendant de connaître l’issue de la saison. De son côté, l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé semble avoir d’autres plans pour la suite de sa carrière.

OM Mercato : Timothy Weah rêve d’un transfert à l’étranger

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Timothy Weah est encore loin d’une prolongation avec le LOSC. Pour éviter un départ libre de l’attaquant formé au PSG, les décideurs lillois seraient disposés à le laisser partir lors du prochain mercato estival en cas d’offre à 12 millions d’euros. Un montant sur lequel l’OM pourrait facilement s’aligner, sauf que Weah accorderait sa préférence à un transfert à l’étranger après son prêt au Celtic Glasgow en 2019, à en croire les précisions de L’Équipe. Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille sont donc prévenus.