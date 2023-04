Publié par Edouard le 28 avril 2023 à 11:35

Les dirigeants de l'OGC Nice sont en quête de nouveaux joueurs pour renforcer leur équipe. Ils ont déjà coché le nom de Ludovic Blas.

Ludovic Blas bientôt à l'OGC Nice ?

Il avait un bon de sortie l'été dernier et avait failli rejoindre le LOSC à hauteur de 15 millions d'euros. Ludovic Blas était finalement resté au FC Nantes. Cette année, c'est l'OGC Nice qui souhaite le recruter en priorité, fort des moyens d'Ineos et de son propriétaire Jim Ratcliffe. Le Gym souhaite cibler des joueurs encore jeunes, mais qui ont de l'expérience et connaissent la Ligue 1, d'après L'Équipe.

Ludovic Blas ne serait pas contre le projet niçois, d'après les informations du quotidien sportif. Le fait d'avoir un rôle de taulier dans un groupe ne le laisserait pas insensible. Néanmoins, son objectif est de viser plus haut, notamment l'Equipe de France, comme il l'a récemment déclaré dans l'émission Téléfoot. "Bien sûr. Retrouver Kylian (Mbappé), Randal (Kolo Muani), le petit "Cus" (Marcus Thuram), Theo (Hernandez). Tous les gens avec qui j'ai joué. Quand tu gagnes un Championnat d'Europe, c'est fort. C'est un objectif. Je vais travailler et on verra bien ce qui se passera."

Blas attire aussi d'autres clubs

L'OGC Nice n'est pas le seul club intéressé par le milieu de terrain du FC Nantes, qui a beaucoup de courtisans. L'OM ou encore l'OL sont notamment cités, et la Premier League pourrait être un vrai pari. L'été dernier, après son transfert avorté, le FCN avait tenté de prolonger son joueur, mais les négociations n'avaient pas abouti. Auteur de 11 buts et 7 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues, l'ancien guingampais est un indispensable de l'équipe d'Antoine Kombouaré.

Le gaucher aura également l'occasion de se montrer pendant la finale de Coupe de France, samedi face à Toulouse (à 21h). Ludovic Blas avait déjà brillé en demi-finale face à l'OL, avec un superbe enchaînement qui lui avait permis d'inscrire le seul but du match. L'OGC Nice pourrait donc bien avoir de la concurrence dans le dossier pour recruter le joueur, surtout en cas de bon match de sa part samedi.