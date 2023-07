Comme pressenti ces dernières heures, un latéral gauche portugais devrait bien arriver au LOSC. En conséquence, Gabriel Gudmundsson serait sur le départ.

Le LOSC continue d'agir en cette période de mercato estival. Après avoir concédé le départ de deux joueurs majeurs, en l'occurence Timothy Weah (12 millions d'euros, Juventus) et André Gomes (libre, Everton), le club nordiste tente de renverser la situation avec quelques arrivées. C'est en défense que cela pourrait bouger, avec un latéral gauche portugais. D'après les informations récoltées par La Voix du Nord, les négociations vont bon train pour la venue de Leonardo Lelo.

Âgé de 23 ans, il a disputé l'Euro espoirs 2023 sous les ordres de Rui Jorge. Comme nous vous l'avions annoncé samedi, le défenseur de Casa Pia plaît beaucoup à Lille qui le préfèrerait à Gabriel Gudmundsson. Il a été auteur d'un but et 6 passes décisives en 27 rencontres de Liga NOS, l'élite du football portugais. La Voix du Nord assure que le joueur devrait bien découvrir la Ligue 1 avec le LOSC.

Poussé vers la sortie, Gabriel Gudmundsson a des prétendants

Compte tenu de l'arrivée imminente de Leonardo Lelo, le destin de Gabriel Gudmundsson devrait s'écrire loin de Lille. Sous les ordres de Paulo Fonseca, il n'a disputé que 18 rencontres de Ligue 1 cette saison. Un bilan bien plus maigre par rapport à l'exercice 2021-2022, où il s'était révélé sur le côté gauche (30 matchs dans l'élite, un but). Des clubs se sont déjà manifestés pour le récupérer. Selon La Voix Du Nord, Gabriel Gudmundsson aurait des touches en Allemagne et en Italie.

Voici la liste complète de ses prétendants à en croire la source : l'Eintracht Francfort, Mayence, Bologne et le Torino. De quoi motiver la direction du LOSC pour acter la vente de son jeune taulier (24 ans). Le club nordiste peut se permettre d'être gourmand, puisque Gabriel Gudmundsson est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Dogues. Il est estimé à 4,5 millions d'euros par le site Transfermarkt. Une vente à ce prix pourrait permettre au président du club, Olivier Létang, de pallier au mieux l'absence de Timothy Weah.