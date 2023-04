Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2023 à 14:37

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Bruno Genesio pourrait ne pas aller au terme de son engagement avec le Stade Rennais, selon plusieurs sources.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio en froid avec sa direction ?

Ces derniers jours, une grosse rumeur a secoué le Stade Rennais. Selon plusieurs sources, la relation se serait sérieusement dégradée entre le directeur sportif rennais, Florian Maurice, et son entraîneur Bruno Genesio. À tel point que le coach français pourrait être remercié par sa direction au terme de la saison. Une info battue en brèche par Genesio lors de sa conférence de presse de samedi.

« J’entends beaucoup de choses sur ce qui se passerait entre Flo' et moi. C’est faux, archi-faux. Avant d’être la personne qui m’a fait venir ici et d’être mon directeur sportif, Flo' est d’abord mon ami. C’est un vrai privilège pour un entraîneur comme moi. J’ai quelques valeurs dans la vie. L’amitié et la fidélité sont supérieurs au football chez moi. Il n’y a pas l’ombre d’un problème entre Flo' et moi. Je ne sais pas d’où on a pu sortir ça », a déclaré l’ancien entraîneur l’OL, qui continuerait à bénéficier du soutien de sa direction. Une tendance confirmée par une source proche du club breton.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC refroidit les rumeurs pour Genesio

Non Bruno Genesio n’est pas en danger sur le banc du Stade Rennais. Le coach breton n’a jamais été menacé par sa direction. Ce dimanche, L’Équipe assure que Genesio reste concentré sur les derniers matches de la saison avec pour objectif d’arracher une place en Coupe européenne. Il aurait d’ailleurs le soutien de toute sa direction.

« Alors que son visage désabusé après la désillusion vécue à onze contre dix à Montpellier (0-1) dimanche dernier suggérait une certaine lassitude, le technicien est, selon plusieurs témoins, reparti au combat dès lundi matin », indique le quotidien sportif, avant de livrer la confidence d’un proche du club sur la situation de Bruno Genesio. « Je le sens toujours aussi lucide avec l'envie de changer les choses », précise la source rennaise. « Si je me lasse, il vaut mieux que je prenne ma retraite », tranche de son côté le technicien de 56 ans. Toujours selon la même source, la famille Pinault apprécie Genesio qui bénéficie du soutien de son directeur sportif, Florian Maurice, ainsi que son président, Olivier Cloarec.