Même s’il a réussi une rentrée remarquable lors de la victoire contre Auxerre, Mattéo Guendouzi traverse une situation complexe à l'OM.

OM : Mattéo Guendouzi victime d'un manque de solidarité

Relégué au rang de remplaçant ces dernières semaines à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi reste toujours concentré sur l’objectif marseillais. Il est déterminé à aider son équipe à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Le milieu de terrain français l’a prouvé dimanche soir, en réalisant une belle performance contre Auxerre.

Son entrée en jeu à la seconde période, combinée à celle de Dimitri Payet, a redonné un élan à l’OM qui est parvenu à renverser Auxerre (2-1) dans un stade Vélodrome chaud bouillant. Décisif sur le second but d’Alexis Sanchez, Mattéo Guendouzi a été un élément catalyseur pour la victoire de son équipe. Sa grande débauche d’énergie sur le terrain et son sens du jeu ont été précieux face à l’AJA. L’entraîneur Igor Tudor ne s’est donc pas trompé dans son coaching.

Toutefois, Mattéo Guendouzi traverse une période délicate sur un plan personnel. Il a vu son temps de jeu chuter de façon progressive à Marseille. Le joueur de 24 ans n’apprécie guère ce déclassement et l’a fait savoir à sa direction. Et face à cette situation, l’ancien joueur de l’Arsenal n’est pas vraiment soutenu par ses partenaires. L’Équipe révèle en effet que son « cas suscite moins d’empathie » dans le vestiaire.

Le geste de soutien de Valentin Rongier envers Mattéo Guendouzi

Néanmoins, Mattéo Guendouzi peut compter sur le soutien de certains coéquipiers tel que Amine Harit qui se remet progressivement de sa blessure au genou gauche. L’Équipe ajoute que Valentin Rongier lui a aussi apporté un geste de soutien en se joignant à lui pour des parties de padel.

Pour sa part, la direction de l’OM reste inflexible, estimant que Mattéo Guendouzi devra prendre sur lui et se plier aux exigences de son entraîneur sans faire de vagues. Dans le cas contraire, le joueur de 24 ans pourrait prendre la porte. D’autant que les dirigeants ne s’opposent pas complètement à son départ.