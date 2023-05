La lutte pour la deuxième place fait rage en Ligue 1 entre l'OM et Lens. Et la compo de Philippe Montanier face au RCL n'a pas arrangé les choses.

OM : Les Marseillais en veulent à Philippe Montanier

Toulouse a remporté la Coupe de France samedi face à Nantes (5-1). Les Toulousains ont déjà réussi leur saison étant donné que leur maintien en Ligue 1 est quasiment assuré. Cela a permis à Philippe Montanier de faire tourner son effectif pour la réception de Lens hier (0-1), ce qui a eu don d'énerver de nombreux supporters marseillais. Le coach du Téfécé a en effet laissé au repos certains de ses joueurs en faisant 9 changements par rapport au dernier match, ce qui a forcément rendu la tâche plus facile au RC Lens.

En conférence de presse d'avant-match, Philippe Montanier avait fait part de son incompréhension concernant la programmation de ce match 3 jours seulement après la finale de la Coupe de France : "Cela nous gêne de jouer si tôt, parce que ce n'est pas très équitable sportivement. Il faut faire attention à l'équité sportive. On aurait préféré jouer mercredi, comme Nantes. Monaco et Marseille doivent être furieux". Avec cette victoire, les Lensois reviennent à 1 point de l'OM.

Philippe Montanier justifie ses choix

Contrairement à ce que certains pouvaient penser, l'équipe toulousaine remaniée a mis à mal les Lensois, notamment en début de match. Montanier a même fait rentrer Van den Boomen, Aboukhlal et Dallinga à l'heure de jeu. "Sur le onze de départ, sept avaient démarré à Montpellier où on a gagné et ce n’est jamais simple de gagner là-bas. Je ne m’appuie pas sur une équipe mais sur un groupe. La force du groupe est ce collectif et la possibilité de garder notre style, notre niveau de jeu quels que soient les joueurs qui démarrent" s'est justifié l'entraîneur toulousain.

Le technicien toulousain a par ailleurs expliqué que ses joueurs n'avaient eu que 45 minutes pour travailler à l'entraînement lundi. Montanier a également fait part de son regret de ne pas avoir pu fêter le triomphe en Coupe par une victoire devant les fans du TFC : "Je suis toujours déçu de perdre et à domicile encore. Tout le monde était venu, le stade était plein donc la déception de ne pas offrir un résultat positif à nos supporters".