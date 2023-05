L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, n’a pas du tout apprécié la prestation d’Eder Militao lors de la défaite contre la Real Sociedad.

Real Madrid : Carlo Ancelotti met la pression sur Eder Militao

L'équation est difficile à résoudre. Comment espérer remporter le titre cette saison si vous ne parvenez pas à remporter deux matchs de suite ? Voilà la situation dans laquelle se retrouve le Real Madrid en cette fin de saison. Depuis sa brillante qualification face à Chelsea en quart de finale de la Ligue des champions, le géant madrilène n’arrive plus à enchainer deux bons résultats consécutifs en championnat.

Après la défaite contre Gerone (4-2), le Real Madrid avait relevé la tête en s’imposant face à Almeria (4-2) à domicile. Les Merengues espéraient enchainer ce mardi face à la Real Sociedad. Mais les hommes de Carlo Ancelotti ont une nouvelle fois chuté lors de cette 33e journée de Liga. Le Real Madrid s’est incliné (2-0) face à la Real Sociedad et compte à présent 14 points de retard sur le FC Barcelone à 5 journées de la fin.

Sans un minimum de régularité, les Madrilènes ont visiblement dit adieu au titre de champion qui semble quasiment promis au rival catalan. Et à l’issue de la défaite contre la Real Sociedad, Carlo Ancelotti n’a pas caché son mécontentement concernant la prestation de ses hommes. Présent en conférence de presse, l’entraîneur italien a notamment pointé du doigt l’attitude d’Eder Militao, fautif sur le premier but des Basques et pas vraiment au niveau lors des dernières rencontres du Real Madrid.

Carlo Ancelotti confiant pour le choc contre Man City en Ligue des champions

« Il faut qu'il se réveille, et vite », a déclaré Carlo Ancelotti à propos de son défenseur central, qui enchaine les contre-performances depuis plusieurs matchs. L'entraineur du Real Madrid veut récupérer un Eder Militao à un meilleur niveau de jeu et solide en défense pour la fin de saison. Car il aura besoin de lui pour tenter contenir les assauts de Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions.

Carlo Ancelotti sait que ces contre-performances « ne sont pas la meilleure façon de préparer ce qui va arriver », mais il reste confiant pour cette fin de saison, particulièrement pour le choc contre Man City en Ligue des champions. « C'est vrai que les matchs contre Osasuna et Manchester City sont dans la tête des joueurs », a-t-il a reconnu.

La défense du Real Madrid devra vite retrouver son imperméabilité dans le but de tenter de stopper le cyborg norvégien Erling Haaland et ses coéquipiers lors du choc très attendu des demi-finales de la C1, prévu les 9 et 17 mai prochain.