Dans un contexte délicat, le FC Nantes se déplace à Brest ce mercredi dans une rencontre qui pourrait être la dernière pour Antoine Kombouaré au FCN.

FC Nantes : Victoire obligatoire à Brest

Après le terrible échec de samedi soir en Coupe de France, le FC Nantes s'apprête à disputer une nouvelle finale sans doute bien plus importante qu'il y a quatre jours. En déplacement sur la pelouse du Stade Brestois, les Nantais n'ont pas d'autres choix que de s'imposer, sous peine d'intégrer la zone de relégation à l'issue de la rencontre. En face, le SB29, qui est 17e et relégable, avec le même nombre de points que son adversaire du jour, à l'occasion de se donner un grand bol d'air en prenant la 16e place de Ligue 1, synonyme de maintien en fin d'exercice.

L'enjeu est donc immense pour les deux équipes, mais la pression est certainement plus élevée côté nantais. Lundi, les supporters se sont rendus au centre d'entraînement pour exprimer leur mécontement, et faire passer un message avant la rencontre face au Stade Brestois. Les joueurs seront donc attendus, tout comme Antoine Kombouaré, dont l'avenir devient de plus en plus incertain sur cette fin de saison.

Antoine Kombouaré remercié en cas de défaite ?

Depuis plusieurs heures, la rumeur autour de laquelle Antoine Kombouaré pourrait être remercié en cas de défaite à Brest ne cesse d'amplifier. Mardi matin, L'Équipe évoquait la possibilité de voir Jocelyn Gourvennec prendre place sur le banc du FCN pour la fin de la saison en cas de grosse déconvenue à Francis-Le Blé ce mercredi soir.

Toutefois, il parait difficile d'imaginer Waldmemar Kita prendre une aussi grosse décision à 4 journées de la fin du championnat à l'issue du match à Brest. En attendant, Antoine Kombouaré sera attendu ce soir, surtout après les choix très critiquables qu'il a réalisé samedi face à Toulouse dans sa composition de départ.