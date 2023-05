Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a récemment critiqué l'attitude de Mattéo Guendouzi à l'OM. La réplique ne s’est pas fait attendre.

OM : Quand Jérôme Rothen demande à Mattéo Guendouzi de "se taire"

La fin de saison est compliquée à vivre pour Mattéo Guendouzi. Repositionné au poste de numéro 10, derrière l’attaquant, l’international ivoirien ne donne pas vraiment satisfaction à son entraîneur. Par conséquent, il a perdu son statut de titulaire lors des dernières rencontres de l'OM. Et même s’il a réalisé une bonne rentrée contre Auxerre (2-1) dimanche, le milieu de terrain doit à présent se contenter d’un faible temps de jeu à l'Olympique de Marseille.

Un déclassement difficile à encaisser pour Mattéo Guendouzi. Déjà vexé de son absence chez les Bleus lors du dernier rassemblement, l’ancien joueur d’Arsenal s’est entretenu avec sa direction afin de faire part de son mécontentement concernant son utilisation en cette fin de saison. La réponse des dirigeants de l’OM fût catégorique, estimant que le joueur devrait se plier aux décisions d'Igor Tudor et mieux gérer ses états d’âme.

Dans son émission sur RMC Sport, Jérôme Rothen est alors revenu sur cette polémique, qui agite le microcosme phocéen depuis quelques jours. Il estime pour sa part que Mattéo Guendouzi aurait mieux fait de « partir au mois de janvier » lorsque Aston Villa souhaitait le recruter contre un montant estimé à plus de 30 millions d'euros. S’il a refusé de quitter l'OM, l’ancien Gunner devrait alors se « taire jusqu’au bout » et travailler d’arrache-pied pour retrouver son meilleur niveau de jeu.

« Jérôme Rothen, vas lui dire en face ! »

Ces mots forts de l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain ont suscité de nombreuses réactions de la part des supporters et observateurs de l’OM. Le journaliste Mohamed Toubache-Ter a d’ailleurs tenu à recadrer Jérôme Rothen, en l’invitant à tenir ces propos en face de Mattéo Guendouzi.

« Vas lui dire en face ! Tellement plus facile d’aller à la Commanderie en faisant le gentil et en lui quémandant des dédicaces plus vidéos », a-t-il répliqué sur son compte Twitter. Il y a peu de chance que cela se produise. Pour le moment, l’OM tente de maintenir un maximum de sérénité au sein de son effectif, sans spéculer sur l’avenir de ses joueurs.

La 2e place de Ligue 1 représente un enjeu trop important pour polluer la vie du groupe. D'ailleurs, l’Olympique de Marseille tentera d’éviter une défaite samedi prochain sur le terrain du RC Lens en vue de conserver la 2e place du classement, synonyme de qualification direction pour la prochaine Ligue des champions.