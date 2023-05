Laurent Batlles garde toujours l'objectif de fin de saison de l'ASSE. Avant Guingamp, il a donné des consignes pour tenter de remonter au classement.

ASSE : Laurent Batlles, « on doit rester compétiteur et viser le plus haut possible »

L’ASSE a perdu deux places au classement, à la suite de sa défaite contre le FC Metz (1-3) et son match nul face à Rodez AF (1-1). Les Stéphanois sont désormais 11es avant d’affronter l’EA Guingamp (9e), samedi (19h) au stade Geoffroy-Guichard. Laurent Batlles n’avait pas caché sa déception à l’issue du match de la 33e journée à Rodez. Il avait reconnu que son équipe était passé de travers au stade Paul-Lignon, en l’absence de trois titulaires blessés : Anthony Briançon, Ibrahima Wadji et Thomas Monconduit.

Toutefois, Laurent Batlles est certain que son équipe peut rebondir. Il se tient prêt pour relancer la machine, et finir la saison sur une série positive, lors des 5 dernières journées du championnat. En effet, l’ASSE veut finir le plus haut possible au classement, comme ne cesse de le marteler le coach des Stéphanois. « Je ne vois pas comment dans un club comme le notre, avec notre public, dire qu'on va finir en roue libre. Il faut prendre le plus de points possibles, on doit rester compétiteur, viser le plus haut possible », a-t-il déclaré, lors de son passage en conférence de presse d’avant-match.

« De là où l'on arrive, on se doit d'avoir cet aspect compétiteur pour prendre le plus de points sur cette fin de saison. Il faut prendre ce match très au sérieux pour essayer, devant notre public, de retrouver la victoire. À Rodez, on a fait un match moyen et on le sait. Il faudra faire mieux, il faudra être meilleur contre Guingamp », a insisté Laurent Batlles.

Le coach de l'ASSE regrette l'absence des supporters du Kop nord contre Quevilly

Pour finir, le coach des Verts a regretté l'absence d'une partie des supporters face à Quevilly-Rouen, le 20 mai (36e journée). « C’est dommageable d'avoir un des deux poumons de Geoffroy-Guichard qui ne sera pas présent face à Quevilly. » Pour rappel, la LFP a décidé de la fermeture partielle de la tribune Charles-Paret (Kop nord). Cette sanction fait suite au comportement des fans de l'ASSE lors de la réception du FC Metz.