Fraîchement arrivé de Nice cet été, l'attaquant du Stade Rennais Amine Gouiri a été interrogé aujourd’hui sur l'affaire Christophe Galtier.

Amine Gouiri laisse planer le doute

Présent en conférence de presse d'avant match au côté de son entraineur Bruno Genesio, Amine Gouiri a été interrogé sur l'affaire impliquant son ancien entraineur actuellement en poste au Paris Saint-Germain Christophe Galtier. Joueur de l'OGC Nice durant la saison dernière sous les ordres du coach Français de 56 ans, Amine Gouiri n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet : " Beaucoup de personnes ont déjà parlé de ça, dont le coach Didier Digard. Il y a une enquête qui est en cours, je crois. Moi, je me concentre sur le match de Nice. Et c’est tout ".

De plus, l'international espoir français fut interrogé à propos d'une possible implication dans l’enquête sur Galtier : " Pour l’instant, personne ne m’a appelé. Personne ne m’a contacté, donc je me concentre sur la fin de saison du Stade Rennais, c’est tout (...) Peut-être que je ne répondrai pas aux enquêteurs, parce que je n’ai pas envie d’être dérangé. "

Le joueur du Stade Rennais s'est ensuite amusé de la situation avec les journalistes présents en salle de conférence : " Je ne réponds pas aux numéros que je ne connais pas. Si je reçois un courrier? Je le jetterai à la poubelle ". Par la suite, un journaliste lui a donc demandé si la vérité n'était pas importante à ses yeux : " Si c’est important. Mais comme l’a très bien dit le coach Digard, la vérité éclatera. Donc vous verrez par vous-même ".

Stade Rennais : Quelle position prendre concernant cette affaire ?

Alors qu'Amine Gouiri s'est montré extrêmement vague sur sa prise de position vis à vis de l'affaire Galtier, Bruno Genesio lui, avait apporté tout son soutien à son collègue lorsque l'affaire avait éclaté il y a quelques semaiens : " Ce que je peux dire c’est que je connais bien Christophe. Je ne l’ai jamais entendu avoir les propos qui lui sont aujourd'hui attribués (...) J'ai l'occasion de le fréquenter dans le foot comme en-dehors du foot et je ne l'ai jamais entendu tenir des propos de ce type-là, a encore martelé le technicien breton. Maintenant si des gens sortent des choses cela, il faut qu’ils en parlent. Mais je trouve qu'aujourd'hui, moi, tout ce que ce j'ai à dire c'est que je l'ai jamais entendu ce genre de propos. Ni en privé, ni avec d'autres gens ".

Deux prises de postions bien différentes qui pourraient déstabiliser le vestiaire rennais en amont de la rencontre importante contre l'OGC Nice ce samedi pour le Stade Rennais.