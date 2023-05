L’ASSE est frappé d’un huis clos partiel contre Quevilly. Au-delà de ce match, Laurent Batlles est inquiet car son équipe est sous le coup d’un sursis.

L'ASSE prend acte du huis clos partiel à Geoffroy-Guichard contre Quevilly

L’ASSE ne pourra pas bénéficier du soutien de tous ses supporters au stade Geoffroy-Guichard, lors de la venue de l’US Quevilly-Rouen Métropole, le samedi 20 mai (19h). Et pour cause, la LFP a infligé une huitième clos partiel aux supporters du Kop nord (tribune Charles-Paret). La sanction de la commission de discipline de la Ligue est relative au comportement des certains membres du peuple vert face au FC Metz, le samedi 22 avril dernier.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne sont coupables de : jets d’objets, intrusions, interruption de la rencontre et expressions orales constatées. Dans un communiqué officiel, l’ASSE a indiqué qu’elle prend acte de la décision de la LFP et a rappelé à ses supporters « qu’elle demeure sous un sursis de retrait de 3 points et de 2 rencontres à huis clos total, à la suite des incidents parvenus le 29 mai dernier lors du barrage retour contre Auxerre ».

ASSE : Laurent Batlles craint un autre retrait de 3 points à Saint-Etienne

Justement, parlant de cette menace de retrait de points, Laurent Batlles s’en inquiète, à la suite de cette nouvelle sanction. « C’est difficile, car notre public nous supporte partout. Ne pas avoir les supporters (lors de la 36e journée, ndlr), c'est dommageable pour l’équipe, pour eux, pour le club. Je suis déçu que ça se passe comme ça », a-t-il regretté d’abord, avant d’évoquer la question du sursis.

« Franchement je ne sais pas si ça peut jouer. Je ne connais pas les tenants et aboutissants du sursis. Je ne sais pas comment ils (les points, ndlr) peuvent sauter, donc je ne vais pas m’aventurer là-dessus », a réagi Laurent Batlles en conférence de presse d’avant-match. Pour rappel, la Ligue a déjà retiré 3 premiers points à l’ASSE et le club a subi 4 matchs à huis clos total à Geoffroy-Guichard en début de saison.