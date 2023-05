Annoncé sur le départ, le prodige du FC Lorient Enzo le Fée serait également dans le viseur des dirigeants de l'OGC Nice.

Mercato OGC Nice : Les Aiglons se positionnent sur Enzo le Fée

Cette saison, les Aiglons ont enchainé les prestations en dents de scie et cette irrégularité a empêché le Gym de se joindre à la course à l’Europe en championnat. De plus, l’élimination de l’OGC Nice en quart de finale de la Ligue Europa Conference a annihilé les derniers espoirs des Aiglons. Dans cette optique, le Gym pourrait réagir lors du prochain mercato estival. Bien décidé à se renforcer pour poursuivre leur projet, les propriétaires de l’OGC Nice souhaiteraient réaliser plusieurs gros coups.

Selon les informations de Foot Mercato, les Niçois seraient intéressés par l’international espoir français Enzo le Fée. Le milieu du FC Lorient va quitter son club formateur cet été et les Aiglons souhaiteraient le recruter. Cette saison Enzo le Fée a pris une nouvelle dimension avec les Merlus, le meneur de jeu a été titularisé à 31 reprises en 31 apparitions. Le numéro 80 du FC Lorient est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de Ligue 1.Son profil est en adéquation avec la nouvelle politique de recrutement de l’OGC Nice. Toutefois, les Aiglons feront face à une forte concurrence, le Stade Rennais, Naples et le Borussia Dortmund sont également intéressés par Enzo le Fée.

Mercato OGC Nice : Le Gym scelle l'avenir de Dante

En parallèle du dossier Enzo le Fée, les dirigeants de l’OGC Nice auraient également pris une décision pour l’avenir de Dante. Selon les informations de Foot Mercato, le capitaine du Gym serait proche de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire.

À 39 ans, l’international brésilien est parvenu à convaincre les dirigeants de l’OGC Nice de lui offrir un nouveau contrat. Grâce à ses récentes performances et son leadership, Dante devrait disputer une 8e saison sous les couleurs du Gym.