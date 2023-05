Alors que Tagliafico s'entraîne à part, Jérôme Boateng et Houssem Aouar sont également blessés. Ils ne seront pas disponibles avec l'OL face à Montpellier.

OL : Des blessés supplémentaires face à Montpellier

L'OL aura des absents face à Montpellier. Jérôme Boateng, est victime d'un problème musculaire et est forfait pour le match de dimanche (17h05). Le défenseur allemand a très peu joué cette saison, avec seulement 6 matchs disputés, il n'entre plus dans les plans de Laurent Blanc. Le champion du monde 2014 est d'ailleurs en fin de contrat en juin prochain et ne prolongera pas l'aventure avec l'Olympique Lyonnais, qui le laissera partir libre.

Lui aussi en fin de contrat cet été, Houssem Aouar est malade. Le nouvel international algérien est malade et sa présence dans le groupe lyonnais est incertaine pour cette 34ème journée de Ligue 1. La décision concernant sa présence ou non dans le groupe devrait être prise samedi. Aouar n'affiche que 6 titularisations toutes compétitions confondues cette saison et va lui aussi quitter son club formateur à l'intersaison

Barcola et Tagliafico de retour

Ces absences viennent s'ajouter aux suspensions de deux autres joueurs : Castello Lukeba et Corentin Tolisso. Avec la blessure de Boateng, seuls Sinaly Diomandé et Dejan Lovren seront disponibles en défense centrale pour l'OL, alors que Laurent Blanc avait aligné 3 défenseurs sur les derniers matchs. Au milieu, Johann Lepenant devrait trouver une place de titulaire aux côtés de Caqueret et Mendes avec les absences de Tolisso et Aouar.

L'OL enregistre toutefois des retours avant le match de Montpellier. Blessé et absent à Strasbourg, Nicolas Tagliafico est revenu au Groupama OL Training Center pour un entraînement aménagé. Malade durant la semaine, Bradley Barcola a de son côté repris l'entraînement collectif et était présent à la séance de ce vendredi. Pour rappel, l'OL est 7ème au classement et doit espérer un faux-pas de Rennes pour espérer accrocher l'Europe.